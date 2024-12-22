居民怨張惠妹演唱會嗨跳像地震　他酸：房子爛成這樣！該搬家

▲張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」day1。（圖／聲動娛樂提供）



記者陶本和／台北報導

天后張惠妹於昨（21日）晚在大巨蛋唱《三天三夜》，無論是網路或周遭鄰里又再度反映，家中出現微幅震動，信義區新仁里長吳建德也喊話台北市長蔣萬安，立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動。對於周邊居民反映，資深媒體人朱凱翔透過粉絲專業「不演了新聞台」表示，「有完沒完啊，你房子爛成這樣，該做的不是抱怨阿妹，是搬家」。

張惠妹21日在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，預計共連辦5場（21、22、28、29、31日）一路唱到跨年夜；21日演唱會尾聲依然照唱招牌快歌《三天三夜》，揪全場4萬名歌迷「跳起來」，現場氣氛頓時掀起高潮；不過，有居住在新仁里的5樓建物民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己居住在距離大巨蛋5分鐘路程、靠近松菸處的住宅，昨晚家中出現輕微晃動。

信義區新仁里長吳建德也透過社群Po出一系列晃動影片，表示「這些都是大巨蛋周邊里民昨晚真實的感受，請萬安市府立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動，用科學的方法提出適當管理對策！避免干擾居民正常生活！」

資深媒體人朱凱翔則透過粉絲專業「不演了新聞台」寫道，周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯、冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，里長批根本像地震，這讓他直呼，「有完沒完啊，你房子爛成這樣，該做的不是抱怨阿妹，是搬家。」

針對大巨蛋周遭住戶反映，21日晚上10時左右家中出現微幅震動一事，台北市體育局22日表示，台北大巨蛋昨（21日）演唱會進行至約晚間10點後，陸續有民眾反映住家震動，體育局已督促遠雄依承諾，協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排。

▼資深媒體人朱凱翔透過粉絲專頁發文，評論居民抱怨張惠妹演唱會，導致住家輕微晃動一事。（圖／不演了新聞台粉絲專頁）

