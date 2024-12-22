台中男開阿法運兵車犯「3大錯」！對決遊覽車超慘...影片曝光

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區今早6時許發生一起超貴車禍，一輛要價258萬Toyota Alphard休旅車闖紅燈，撞上一輛要價千萬的Volvo遊覽車，導致遊覽車車身受損，Alphard休旅車車頭全毀。據了解，駕駛休旅車的林男無照、酒駕，酒測值0.24mg/L，加上肇事釀禍，被依公共危險罪嫌送辦。林男一口氣無照、酒駕還闖紅燈，犯下3大錯誤，相當離譜。

▲▼台中一名林男今早駕駛阿法休旅車（上）無照、酒駕、闖紅燈，撞上一輛遊覽車。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅警分局說，42歲林男今日駕駛休旅車沿著潭子區崇德路四段往北屯方向前進，於大豐一路口時，闖紅燈通過路口，導致另名駕駛遊覽車、綠燈直行的44歲劉男挨撞。

林男的休旅車車頭全毀，劉男駕駛遊覽車則是車身受損，不算太嚴重。林男手腳擦挫傷，更被查出酒測值0.24mg/L，被警方當場逮捕送辦。

▲▼阿法運兵車受損嚴重，休旅車則是車身稍微受損。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，劉男為鎰成汽車公司駕駛，今日6時許準備前往載客，不料途中發生車禍，所幸當時車上沒有乘客，劉男也並未受傷。

警方說，林男無照駕駛、闖紅燈部分，可依道交條例分別處1千8百元至5千4百元、6千元至2萬4千元罰鍰。警方呼籲，無照請切勿駕駛，另酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，切勿心存僥倖駕車，以身試法。

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