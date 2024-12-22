單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

記者許權毅／台中報導

台中市一名楊男20日晚間在烏日區中山路騎乘腳踏車，直接騎入汽車用的左轉專用道，被員警攔下後，楊男不認違規，並且一路往明道花園城攤販區進入，楊男跟員警不斷互拉腳踏車，甚至一度作勢攻擊員警、辱罵三字經，最後趁隙離開，被警方追上壓制送辦，讓許多購買晚餐民眾看傻。

▲台中一名楊男因騎乘腳踏車在左轉專用道被攔下，結果辱警髒話、不服盤查遭壓制逮捕。（圖／民眾提供）



烏日警分局烏日所說，20日18時許於中山路與興祥街口執行守望勤務，發現一名男子騎乘腳踏車與左轉專用道停等，上前盤查。楊男不服盤查、辱罵髒話，並且以前輪衝撞員警後棄車離去，後續由員警上前將人壓制逮捕。

▲▼事發地點在烏日明道花園城內的攤商邊，許多買晚餐民眾看傻眼。（圖／民眾提供）



目擊民眾說，看見楊男疑似違規被攔下，不肯配合被當作現行犯逮捕。影片也拍下，當時明道花園城內有許多攤商，也有大量民眾在購買晚餐，楊男大喊「我沒有違規」，員警則回「你有」，同時請求線上員警到場支援。

不久，楊男跟員警拉扯，腳踏車倒地，楊男還指著員警比劃，趁員警轉身回報時，立刻往小巷弄離去，員警在後頭追趕喊「不要走」仍無法制止，下個畫面便是楊男遭壓制在地，並且有一名便衣男協助。

烏日警分局說，全案依妨害公務罪嫌移送台中地檢署。民眾騎乘自行車應確實遵守交通規定，切勿不配合稽查，甚至有脫序行為涉嫌妨害公務刑罰。警方對於違反相關法令及公共秩序，為維護執法尊嚴，絕對依法究辦。