　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

記者許權毅／台中報導

台中市一名楊男20日晚間在烏日區中山路騎乘腳踏車，直接騎入汽車用的左轉專用道，被員警攔下後，楊男不認違規，並且一路往明道花園城攤販區進入，楊男跟員警不斷互拉腳踏車，甚至一度作勢攻擊員警、辱罵三字經，最後趁隙離開，被警方追上壓制送辦，讓許多購買晚餐民眾看傻。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中一名楊男因騎乘腳踏車在左轉專用道被攔下，結果辱警髒話、不服盤查遭壓制逮捕。（圖／民眾提供）

烏日警分局烏日所說，20日18時許於中山路與興祥街口執行守望勤務，發現一名男子騎乘腳踏車與左轉專用道停等，上前盤查。楊男不服盤查、辱罵髒話，並且以前輪衝撞員警後棄車離去，後續由員警上前將人壓制逮捕。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼事發地點在烏日明道花園城內的攤商邊，許多買晚餐民眾看傻眼。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

目擊民眾說，看見楊男疑似違規被攔下，不肯配合被當作現行犯逮捕。影片也拍下，當時明道花園城內有許多攤商，也有大量民眾在購買晚餐，楊男大喊「我沒有違規」，員警則回「你有」，同時請求線上員警到場支援。

不久，楊男跟員警拉扯，腳踏車倒地，楊男還指著員警比劃，趁員警轉身回報時，立刻往小巷弄離去，員警在後頭追趕喊「不要走」仍無法制止，下個畫面便是楊男遭壓制在地，並且有一名便衣男協助。

烏日警分局說，全案依妨害公務罪嫌移送台中地檢署。民眾騎乘自行車應確實遵守交通規定，切勿不配合稽查，甚至有脫序行為涉嫌妨害公務刑罰。警方對於違反相關法令及公共秩序，為維護執法尊嚴，絕對依法究辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北某高中爆社團惡習！　學弟妹遭「低閉」訓話
高雄無良父！3小孩前吸毒　4歲女發展遲緩
出道12年！　AV女優突宣布引退「非常討厭自己」
18億飛了！　美艦誤擊自家大黃蜂戰機
影帝千萬薪「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今億萬身家
統神「躺病床傷照」瘋傳　本尊傻眼哭：那麼像？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

不滿施工要繞路！台南男嗆交管人員「還拿鐮刀砍警」　遭壓制帶回

「穩賺不賠、無風險、高獲利」必定是詐騙！警傳授防詐三步驟

「討乾爹的300萬」雙槍男轟宮廟主委8槍　犯案前8天還偽裝志工

男騎士硬闖路跑管制區！「趕時間」拒檢竟催油門撞警...當場被逮

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

新北路燈桿突傾倒！女騎士閃不掉撞上慘摔　驚險影片曝光

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

不滿施工要繞路！台南男嗆交管人員「還拿鐮刀砍警」　遭壓制帶回

「穩賺不賠、無風險、高獲利」必定是詐騙！警傳授防詐三步驟

「討乾爹的300萬」雙槍男轟宮廟主委8槍　犯案前8天還偽裝志工

男騎士硬闖路跑管制區！「趕時間」拒檢竟催油門撞警...當場被逮

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

新北路燈桿突傾倒！女騎士閃不掉撞上慘摔　驚險影片曝光

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

區間車自撞電桿「落實考核、加強SOP」　台鐵董座要求3步驟

瑟七寒風中低胸暢談戀情　跟李東洺關係「很舒服」

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

一個月前稱沒興趣！蔡壁如今宣布「參選中央委員」　當上就辭市政顧問

《超級紅人榜》突PO黑底白字文：慟！　14年來首次「關閉大量歌曲」

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

澳洲野火失去控制恐延燒數天　當局敦促數千居民撤離

醫師女友「婚前提3條件」討21萬聘金　男嚇爆想分手：我只是普通人

反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

變態工程師撿屍爛醉女友人房內逞慾

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

淫男誘女業務摩鐵簽約硬上　傳百則簡訊騷擾

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

即／新北工廠大火！消防局示警3地區緊閉門窗

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

2黑衣人打統神送辦　警已掌握其他動手者身分

更多熱門

相關新聞

台中開阿法闖紅燈撞遊覽車　影片曝光

台中開阿法闖紅燈撞遊覽車　影片曝光

台中市潭子區今早6時許發生一起超貴車禍，一輛要價258萬Toyota Alphard休旅車闖紅燈撞上一輛要價千萬的Volvo遊覽車，導致遊覽車車身受損，Alphard休旅車車頭撞到全毀。據了解，駕駛休旅車的林男無照、酒駕，酒測值飆上0.24mg/L，加上肇事釀禍，被依公共危險罪嫌送辦。林男一口氣無照、酒駕還闖紅燈，犯下3大錯誤，相當離譜。

酒醉怪男：我像是會亂的人嗎？警秒回「很像」

酒醉怪男：我像是會亂的人嗎？警秒回「很像」

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

！駕駛不熟路況「自撞分隔島」爆胎側翻　女乘客受傷

！駕駛不熟路況「自撞分隔島」爆胎側翻　女乘客受傷

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

關鍵字：

台中明道花園城烏日腳踏車警察員警影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面