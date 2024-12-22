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酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？女警7字吐槽

▲酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？警秒回「現在很像」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名巫男酒醉想闖入民宅，嚇得屋主趕緊報案，由員警到場處理。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名巫男近日喝醉後，跑到西區公正路一間透天厝前，試圖想進入屋內，屋主見狀嚇得報警。員警到場後，巫男坐在地上反問警方：「我看起來是會隨便亂人家的人嗎？」女警馬上回：「你現在就很像啊！」後續確認巫男離開後，才結束鬧劇。

第一警分局公益所指出，1日9時35分，接獲該棟屋主報案，稱神情怪異男子企圖進入家中，感到害怕，已經將門上鎖，希望警方到場協助。線上巡邏警網巡佐黃錦福、警員馮婕妮到場後，確認他是25歲巫男，明顯泥醉。

▲酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？警秒回「現在很像」。（圖／記者許權毅翻攝）

員警上前後，趕緊喚叫巫男，發現他滿臉睡痕、神情恍惚，雖然還能回答住家位置等語，但是卻稱「有客人住在這」，讓在場人員滿臉問號，巫男還反問員警：「我看起來是會隨便亂人家的人嗎？」讓員警哭笑不得。

巫男自稱前一晚跟朋友喝得太醉，才會莫名倒在人家家門口。員警確認巫男沒有其他異常行為，已經叫計程車準備返家，並目送他離去，後續屋主也不打算追究，情況解除。

第一分局呼籲，酒後行為不當可能會引發誤會甚至危險，應保持警覺並避免不必要的困擾，確保自己和他人的安全，也提醒民眾在遇到可疑情況時，要及時撥打110以保護自己的安全。

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