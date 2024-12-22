卓榮泰言論惹議　晚間曝說明全文：要斷章取義先看清楚

▲卓榮泰言論引起爭議後，晚間回應全文，要求斷章取義前先看清楚。（圖／行政院提供）



記者柯振中／綜合報導

《財政收支劃分法》三讀通過，行政院長卓榮泰21日的部分言論引發爭議。對此，卓榮泰21日深夜在臉書發文，還原了自己所說的話，指稱「如果有所誤解，容許我再說明一次。如果要斷章取義，也請看清楚再下筆。」

卓榮泰臉書全文如下：

過去遭逢天災，中央政府對每個縣市，都是用心、快速、積極、有效的幫忙解決問題，正如在#0403花蓮震災後中央在一個月內便編列超過285億元的經費給予花蓮即時協助，以及觀光及產業振興經費、原民慰問補助、增加航班獎助等，都是如此。

▲卓榮泰言論引起爭議後，晚間回應全文，要求斷章取義前先看清楚。（圖／行政院提供）



但是，在新的《財政收支劃分法》下，中央政府的國庫會變得空虛，#恐怕沒有能力到各個地方去，#地震來臨地方政府必須勇敢面對，#跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺；#我極端不願意這樣的事情發生。

我也希望社會各界能夠冷靜理智地思考，昨天的結果對國家發展的影響，#我們還有沒有能力和機會來做補救和挽回？

#我們不氣餒絕不失去對國家人民的承諾和目標，會匯集更大的民主力量，來改變民主的缺失；從憲政秩序中，來恢復憲政的體質。

我希望#五院不要失衡中央地方不要斷層人民的公民權能夠得到完整的保障。從明天開始，我們會持續導回正軌，讓國家持續向前走。像今天一樣，#中央地方政府的合作能夠延續，#對人民各種福利的照顧不會改變。

在極端困難的狀況下，我們會找到走下去的方式，也期盼國人能夠共同理解、體會、面對。