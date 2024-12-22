擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」：已做完筆錄及驗傷

▲統神。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

統神、蹦闆《拳上2024》之戰落幕，兩人激戰6回合，最後蹦闆獲勝，未料賽後卻爆發肢體衝突，統神質疑比賽結果時遭到黑衣人尻頭，場面相當混亂，「蹦蛙工作室」發聲明，除了統神受傷外，女員工安安也受傷了，而且傷得比統神還要重，目前已做完筆錄及驗傷，接下來統神跟安安都需要3天觀察期。

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▲女員工也被打傷。（圖／翻攝自蹦蛙工作室IG）



統神的工作室「蹦蛙工作室」在IG發限動，阿航和安安已經完成筆錄，兩人也在醫院完成了驗傷，安安的傷勢比阿航還要嚴重。阿航和安安確實遭到攻擊，並且造成大大小小的物理傷害。

「蹦蛙工作室」也澄清，為了避免事態擴大及保障在場人員的安全，003馬上報了警，「這是一個任何擁有社會安全常識的公民都會做出的舉動」，硬要抹黑成是，不滿拳上比賽結果才報的警，完全是無稽之談。

接下來統神和安安需要三天的觀察期，希望他們能夠早日康復。對於此次事件，特別感謝中崙派出所及台安醫院急診室的協助。

有網友在PTT轉發該篇聲明，「安安是蹦蛙女員工，好像就是打起來的時候，在前面擋的那位女生，8+9 好狠，打統神就算了，至少他耐打，連無辜的女員工也打，這必須嚴厲斥責」。底下網友也表示，「蹦蛙的女人真的好扛」、「出手就不對，如果還打到女人真的不行」、「打安安真的說不過去」、「打女人真的不行啦」。