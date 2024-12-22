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蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象：真的很抱歉

▲▼ 拳上2024-蹦闆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蹦闆 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

《拳上 2024》昨晚（21日）在小巨蛋登場，網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，雙方打好打滿6回合，最終評審判定蹦闆獲勝，事後掀不少起話題，包括統神不滿判決、賽後被打、女員工被打到等等。對此，蹦闆今日中午在YouTube開直播「統」一回覆所有問題，最後向主辦單位、社會大眾、統神致歉，共給出3個道歉。

蹦闆在YouTube開直播「2024拳上 賽後回覆 回應所有問題 #蹦闆 #實況」，一共開了76分鐘，最後他總結出3個道歉，「第一件事情，跟拳上道歉」，他說在小巨蛋發生不好的事情，都不是主辦單位的錯，是他們沒有顧慮主辦單位的想法和做法，「我很抱歉造成主辦單位的困擾。」

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再來「跟社會大眾道歉，不該有不良的示範」，覺得沒有顧好員工，發生了一些插曲是他的錯。最後他向統神道歉，「統神抱歉，沒有去幫你顧好這些事情，然後讓你發生這種事情，觀感不佳，很抱歉！」蹦闆強調，他一定會協助警方，將動手打統神的人找出來，「交由警方處理，還你一個交代，真的很抱歉。」

另外，他提到自己的拳賽策略就是消耗統神體力，拿下分數，打安全牌拿下勝利。最後直呼，「拳套的事情，沒什麼好再爭了，不是我改的，是他（統神）想要改我不給改，就這樣子而已。他最後妥協，因為他收錢了，就這樣，好不好？」

看到有網友問，「還是你把那50萬給統神，來個世紀大合解？」蹦闆則回，「那當然不可能，對，那個50萬不可能還給他，那50萬我已經決定要做公益就做公益。」

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