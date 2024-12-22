快訊／統神打完拳賽遭尻頭！《拳上》主辦方發聲：對暴力行為絕不姑息

▲統神比完拳賽以後，又遭到打頭。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者柯振中／綜合報導

《拳上2024》21日的活動結束後發生插曲，網紅統神經過網紅蹦闆的休息室時，遭到髒話辱罵、攻擊，掀起軒然大波。對此，主辦單位台灣格鬥運動股份有限公司22日晚間發布聲明，對於暴力行為絕不姑息，將全力配合警方調查，相當感謝社會大眾的建議與指教，後續將努力改進、不辜負大家的期待。

台灣格鬥運動股份有限公司聲明全文如下：

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一、賽後暴力事件之聲明

事件經過：

比賽結束於休息區及媒體採訪區發生暴力衝突，施暴嫌疑人為蹦闆賽事出場環節邀請之友人。雖後臺安全管理人員均為專業人士，但因事發突然未能即時阻止。我司對於此次事件向亞洲統神張嘉航及現場所有受波及人士表達最深的歉意。事件發生的第一時間，我司立即協同警方終止記者會，協助警方調閱場內外監視器影像及搜集現場媒體拍攝的相關片段。我司對於暴力行為絕不姑息，全力配合警方調查，確保犯錯的人受到應有的懲罰，並維護所有人權益。

為避免類似事件再次發生，我司也全面檢討現場安全管理機制，未來必定增強安全防護及應急處理能力，確保所有參賽選手、工作人員及觀眾的安全。

▼拳上主辦單位發聲。（圖／翻攝臉書）



二、比賽相關議題之說明

1. 體重差距與拳套盎司規則

由於表演賽雙方選手間存在體重差距，過去並無直接先例可參考。我司在訂定比賽目標與規則時，已與協辦顧問單位「肯將拳擊運動訓練中心」深入討論，並採納其專業建議，同時與參賽雙方進行協商。然因溝通過程未盡周延，導致部分誤解與紛擾深感遺憾。未來我司將於合約中明確規範雙方目標體重、體重級距與拳套盎司，並制定未達標準之相關獎懲機制，確保比賽規範更加透明、公平。

▼此次統神與蹦闆的對決引起討論。（資料照／記者黃克翔攝）



2. 關於網路流傳蹦闆與工作人員之對話

比賽協商期間，雙方溝通多元，包括通話、訊息與面對面討論。針對拳套品牌問題，蹦闆方自行購買拳套僅為解決對品牌的疑慮，實際比賽中使用之拳套均由主辦方統一提供。關於雙方溝通中流出的片段對話因部分片段截圖導致不實揣測，我司深刻檢討，未來將嚴格執行賽事選手雙方公開透明對話，避免類似情況再次發生。

3. 關於博弈問題

我司主辦之拳上及CFC系列賽事，均由國際專業仲裁機構裁決，確保比賽結果真實公正，不存在做假可能性。對於外界提及與博奕相關之傳言，雖曾有合法娛樂單位洽談合作與贊助，但我司始終未予以採納，堅持維護比賽純粹性與公平性。

此次事件引發的爭議，我司深刻反省並將記取經驗。在維持推動競技與娛樂結合初衷的同時，未來將加強規劃與執行，確保賽事規範更加完善。

本次拳上賽事職業部份：吳沛儀為臺灣第一位獲得2條職業腰帶的亞洲女拳王，謝郁安、全王家駿、謝鎧宇、郭鎧齊、林榆鈞、陳和也都帶來精采的賽事並全數由臺灣拳手獲得勝利，希望大家更支持拳擊，我司也將在推廣拳擊運動的道路上不遺餘力。

再次感謝社會大眾的建議與指教，我司將努力改進，不辜負大家的期待。