今17:21進入冬至「128年來最早」　迎接最長黑夜

▲今年冬至時間點就在今天下午17時21分。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)迎接冬至，氣象署表示，冬至時間點就在今天下午17時21分，將是北半球「白天最短、黑夜最長的一天」。台北市立天文科學教育館也指出，今年冬至為自1896年之後、128年來最早的一次。

氣象署今在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，2024年冬至的時間點，就在今天12月21日下午17時21分，今天即是「北半球 白天最短、黑夜最長的一天」，而過完今天，白天的時間就要漸漸變長。

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台北市立天文科學教育館也說明，冬至是24節氣中最接近歲末的節氣，也是太陽直射點由南轉北的重要分界點，在天文與民生上都有特別的意義。今年冬至發生在12月21日17時21分，為自1896年之後最早的一次，不過這只是曆法制定規則與地球自轉軸微小變化所致，對一般大眾並無直接影響。

天文科學教育館指出，24節氣是依據太陽運行而訂，地球自轉軸偏移所形成的「歲差」，則會造成節氣時刻改變，不過歲差周期長達約25,700年，短期內各個節氣幾乎都在固定的日子，以冬至來說，都在陽曆12月21日或22日。

冬至是北半球一年中白晝最短的一天，不過並非全年最晚日出或最早日落的日子，台灣最晚日出通常在1月中旬，而最晚日落則在11月底前後。

此外，氣象署提醒，今天冬至又有冷氣團要南下，北台灣、澎金馬入夜之後氣溫會下降，中南部明後天也有漸降溫趨勢，中南部最冷在下周一。