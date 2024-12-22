超商「哈根達斯」再下殺！優惠加碼最低54折　過年聚餐省一波

▲超商「哈根達斯」再下殺，任選5件399元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

今年春節假期連續9天，無論是年夜飯或家族宴客、親友聚會，飯後來個冰品做結十分受歡迎！7-11、全家便利商店紛紛推出「哈根達斯」超殺優惠，1月8日起至2月18日期間，推出迷你杯、雪糕、雪酥等品項「任選5件399元」，想聰明省錢為過年聚餐先囤貨，可把握機會趁便宜買起來放。

▲哈根達斯再下殺，7-11、全家也再加碼優惠。（圖／業者提供）

人氣冰品「哈根達斯」再度推出超殺優惠，2025年1月8日至2月18日，連續6周、42天，在7-11、全家，都推出迷你杯、雪糕、雪酥等品項「任選5件399元」。7-11首周末1月8日至10日，更有連續3天加碼優惠，消費滿588元現折100元，1月8日至2月4日每周末六日同享加碼優惠，等於最低下殺54折。

▲全家哈根達斯還祭出「滿7件，現折100元」。（圖／業者提供）

全家便利商店除了「5件399元」限時特價之外，也將推出連續4個周末優惠再加碼，在全家只要單筆購買哈根達斯迷你杯、雪糕全系列冰品「滿7件，現折100元」。

此外，全家同步在2025年1月8日至2月18日，於全家會員APP「隨買跨店取」推出哈根達斯129元系列迷你杯、雪糕5件399元限時特價，可分批取兌換期至明年4月30日，省去冰箱空間不夠的煩惱。