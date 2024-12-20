小7推「韓國4人份XL大拉麵」！泡麵第2件6折、湯圓2件88折

▲7-11 獨家引進韓國「AJUMMA XL辣牛肉風味拉麵」4人份大拉麵。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11看好歲末聚會增加，12月25日起獨家引進韓國「AJUMMA XL辣牛肉風味拉麵」4人份大拉麵，話題性十足，適合冬日團聚分享，期間限定嚐鮮價299元。此外還有曼谷米其林一星JAYFAI痣姐聯名的「農心辛拉麵泰式酸辣味大碗麵」，免代購就能買到，搭配進口泡麵「第2件6折」優惠。

▲7-11搶攻熱食商機。（圖／業者提供）

冬至來臨加上低溫，7-ELEVEN持續掌握暖胃商機，獨家引進「AJUMMA XL辣牛肉風味拉麵」，4人份大拉麵適合冬天團聚分享，香辣過癮，12月25日至12月31日、2025年1月6日至2月18日期間，嚐鮮價299元。

熱食也推出優惠，12月25日起自2025年1月21日，熱食自助區祭出滷味、關東煮、麻辣燙「任選4入88折」，熱狗、大亨堡「任選2件88折」。12月24日前，地瓜、熱狗、大亨堡、蒸食機、蒸玉米、茶碗蒸，指定熱食任兩件贈OPENPOINT點數7點等。12月24日起更引進日本進口「日本一正炸魚餅」、「日本一正野燒竹輪」正宗日式關東煮鍋料。

▲▼7-11推出關東煮優惠，更引進日本進口「正炸魚餅」、「正野燒竹輪」鍋料。（圖／業者提供）

7-ELEVEN發現進入12月湯品銷售明顯成長，加上消費者秋冬喜愛口感濃郁湯品搭配麵包、漢堡做為輕食選擇，即日起至12月24日祭出多項湯品優惠。其中，「湯品搭配麵包省10元」組合，指定麵包搭配西式濃湯、蔬菜湯可享優惠。另外，還有中式湯品可以選擇還，包括「海瑞摃丸湯」、「膳馨原盅厚菇燉雞湯」等知名餐飲品牌，即日起指定湯品「任選2件92折」。

冬至期間，7-ELEVEN推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售「鮮芋仙紅豆芋泥湯圓」、「鮮芋仙紫米地瓜湯圓」，也推出可即食微波「關北紅豆湯湯圓」。即日起至12月24日，購買湯圓享「2件88折、3件79折」優惠；12月20日至12月22日還加碼桂冠系列湯圓「任選3件75折」優惠活動。

●全家、家樂福冬至湯圓優惠

全家便利商店迎接冬至，即日起至明年3月4日，在全台全家購買桂冠、義美指定口味湯圓，可享「任兩件8折」或「任三件75折」優惠。

▲桂冠聯名三麗鷗話題品，各大通路開賣。（圖／全家提供）

家樂福也同步推出三麗鷗X桂冠聯名話題新品，「酷洛米」包裝紫糯米芋泥湯圓、「布丁狗」焦糖布丁湯圓，原價79元，特價每包只要59元。

▼「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」家樂福特價。（圖／記者林育綾攝）