4小時內兩度衝進超商騎樓！撂倒18輛機車　賓士男：精神不濟

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名39歲袁姓男子駕駛白色賓士轎車，先因精神不濟偏離車道衝撞超商騎樓停放之機車，造成車輛毀損無人受傷；豈料袁男於4小時後又因誤踩油門再度衝撞另一間超商騎樓機車，員警立即到場處理，再次實施酒測，袁男並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。袁男一日兩次衝撞統一超商，連警方都覺得實在太巧了。

▲袁姓男子不到4小時兩度衝撞小7騎樓，車頭毀損嚴重。（圖／桃園警分局提供、下同）

桃園警分局於23日17時43分許接獲報案，桃園區安東街與安樂街口有車禍發生，經查是袁姓男子駕駛白色賓士沿安東路往復興路方向行駛時，斜向撞安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛，現場僅車輛毀損無人受傷。袁男經實施酒測並無酒精反應，且未發現違禁物品。袁男表示，因精神不濟偏離車道才會失控衝，後續袁男與毀損車輛車主協商賠償事宜。

▲▼多部機車被撞得東倒西歪，毀損嚴重。（圖／桃園警分局提供）

不到4小時之後，警方於21時34分再次接獲報案，袁男同樣駕駛該輛賓士，沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號超商騎樓，波及店家及騎樓停放車輛共5輛，所幸無人受傷。對於袁男專挑同家連鎖超商，警方也覺得太巧了。經實施酒測，袁男仍無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。