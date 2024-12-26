全家「7元燒仙草」優惠延長！今起加碼7元喝拿鐵、單品咖啡29元

▲全家宣布「燒燒仙草」補貨，優惠延長至1月2日，今起再加碼「Let’s Café特濃拿鐵」12元，自帶杯折抵只要7元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家「燒燒仙草」上市不到1周熱銷10萬杯，讓不少消費者敲碗「快補貨！」如今業者表示已加緊生產腳步，並宣布凡在12月27日前到期的全家燒燒仙草商品優惠券，包括APP優惠券、取件12元優惠（自帶杯折5元，等於7元），兌換期限將延長至明年1月2日；今（26日）起取貨優惠還加碼「Let’s Café特濃拿鐵」同樣自帶杯7元就能喝。同時春節疏運搶票，年底前憑票券享Let’s Café小杯單品熱美式29元！

▲全家今12月26日起推出機台訂車票優惠，憑票券Let’s Café單品熱美式只要29元。（圖／全家提供）



●燒燒仙草優惠延長

全家搖搖茶吧推出冬季限定飲品「燒燒仙草」，以新竹關西產天然仙草提煉熬製而成，搭配地瓜圓、蜜紅豆等經典配料，開賣不到一周就旋即熱銷逾10萬杯，搭配先前取貨「12元優惠券」、APP優惠趣「單杯特價49元優惠券」，讓商品供不應求，不少消費者紛紛敲碗「快補貨！」

全家表示，為回應廣大消費者熱情支持，已加緊生產腳步，凡於12月27日前到期的全家APP「酷碰券」燒燒仙草商品優惠券，包含「優惠趣單杯特價49元優惠券」、包裹取件「12元優惠券」，兌換期限將延長至明年1月2日。

▼全家燒燒仙草優惠延長。（圖／全家提供）

●加碼「7元喝特濃拿鐵」

此外，全家包裹取件報會員的「12元指定飲品優惠券」，12月26日起再加碼新增「Let’s Café特濃拿鐵」，只要在全家完成包裹取件，主動出示會員條碼，或報會員手機號碼，就送「12元喝Let’s Café特濃拿鐵」優惠券，加上自帶杯折扣5元，等於每杯「只要7元」。

▲全家機台訂車票，限時送會員點數。（圖／全家提供）



●訂車票送點數、單品美式29元

另因應農曆春節疏運，雙鐵車票今（26日）起開搶，全家也祭出FamiPort機台訂票優惠，即日起至12月29日連續5天，會員於店舖FamiPort機台購買、領取實體台鐵或高鐵票券（結帳時需報會員電話或出示APP會員條碼），完成交易即贈全家會員點數「Fa點」3000點，每筆交易限贈1組，數量有限，贈完為止。

12月31日前憑全家FamiPort票券，更享「Let’s Café小杯單品熱美式29元」、「Fami!ce霜淇淋39元」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵49元」等多項優惠，也可至Let’s Café PLUS、大戶屋或b.b.q CHICKEN，兌換指定餐飲優惠。

★7-ELEVEN 咖啡、霜淇淋優惠

7-11自12月27日至12月29日「超值五六日」，限時3天推出多項人氣飲品、泡麵、零食等「買1送1」，其中有大杯精品美式「買2送2」、大杯精品拿鐵「買2送1」，因應冬季低溫也推出好時經典可可「第二杯只要10元」。

除此之外，7-11的雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋、思樂冰，即日起至12月29日也同享全品項「第二支（杯）10元」優惠！