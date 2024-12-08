　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣嘉新國中活動中心新建　打造學生、社區可運用空間

▲▼ 嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立嘉新國中59年獨立設校，學校位處航道管制區，創校至今並沒有活動中心可用，也無合適室內集會場所，以至於全校集會、相關課程（體育科、童軍科、科技科-四軸飛行器、表演藝術科、暨音樂、運動類社團活動等）都會遭受限制，在嘉義縣政府及各界共同努力下，獲教育部核定補助7,080萬元，縣府自籌追加1,500萬元，總計經費8,580萬元，終於促成活動中心順利興建動工。

▲▼ 嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉新國中舉行校慶，也一同慶賀大喜事活動中心工程動土典禮，縣長翁章梁、立委蔡易餘、太保市長鄭淑分及多位議員民代都到場持金鏟動土，在學生們的殷切期待下，宣告活動中心正式開工興建，齊聚祝禱工程順利如期、如質完工，提供更完善的教學場域學習成長。

▲▼ 嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處指出，新建活動中心位於學校東北側，設計強調建築與自然的和諧共存，將校園打造成與周邊環境緊密結合的學習場所，此項工程完工後，將為學生帶來舒適、多元的學習空間，並與學區居民共榮共好，成為嘉義縣教育發展的一大亮點，並搭配即將完工的太陽光電球場、停車場，讓學校在多元發展、課程推動更上一層樓。

▲▼ 嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉新國中新建活動中心經景觀審議委員會多次修改，從外觀色系、太陽照射角度，包括與學校地景的配合，以及考量未來與社區結合，馬路的動線都經過多次討論，此處一定能成為學生、社區重要的活動空間，期待工程順利完工。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留或罰鍰
女做電波拉皮猝死！　美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎
JYP新女團17歲成員宣布退團！　怒控遭虐待
獨／林靖恩遭直擊　在超商向店員討食物
王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」
女打電波醫美麻醉身亡！相驗2hrs　遺體冰存待解剖
吳宗憲砸3000萬開餐廳！　引進廚師來台：已在交流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣嘉新國中活動中心新建　打造學生、社區可運用空間

嘉義縣福利社區化成果展　展現社區活力與服務動能

醫美診所捐贈220萬　挹注嘉縣山區弱勢學生課後學習經費

嘉義縣衛生局抽驗湯圓、火鍋料全過關　守護民眾節慶食安

嘉義縣加開假日與夜間　流感與新冠疫苗雙打站

嘉義縣提升學員提升與骨骼健康　推骨鬆肌少高風險運動營養班

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

2024《經典之聲》台東青少年弦樂團年度音樂會　完美落幕

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

嘉義縣嘉新國中活動中心新建　打造學生、社區可運用空間

嘉義縣福利社區化成果展　展現社區活力與服務動能

醫美診所捐贈220萬　挹注嘉縣山區弱勢學生課後學習經費

嘉義縣衛生局抽驗湯圓、火鍋料全過關　守護民眾節慶食安

嘉義縣加開假日與夜間　流感與新冠疫苗雙打站

嘉義縣提升學員提升與骨骼健康　推骨鬆肌少高風險運動營養班

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

2024《經典之聲》台東青少年弦樂團年度音樂會　完美落幕

方便清理！為何很多人「地板材質不選磁磚？」　網曝3原因搖頭

喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展

香港商巴拿馬籍油輪擱淺在台中港外　能度過今晚滿潮就安全了

專訪／高宇蓁拍裸露親密戲「男友探班目睹全程」　遭凌虐哭不停！

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」

你是I人還E人？心理師曝瘋做「性格測驗」背後隱憂

阿塞德家族50年統治告終　敘反抗軍閃電攻下大馬士革

「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留3天或罰1萬2千元

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

台南市肉鵝場檢出禽流感動保處撲殺處置

新總館聖誕樹首次嘗試綠能點燈

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會宣導

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

台南做工行善團服務檢討暨交流分享感恩餐會

台南山上花園水道博物館補植櫻花打造浪漫

嘉義鐵高全國首創　「中路式工法」跨越陸橋

台南做工行善團愛心修繕助弱勢

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

嘉義市中山路銀樓蟬聯「地王」　每坪104萬

訂好車票和住宿　花蓮跨年演唱會首波卡司出爐

更多熱門

相關新聞

嘉義縣福利社區化成果展

嘉義縣福利社區化成果展

嘉義縣政府舉辦113年度福利社區化成果展發表會。每年度的成果發表會是各個社區最期盼的重頭戲，今年共有35個社區發展協會帶來精彩的動態表演節目以及成果展示攤位。縣長翁章梁特地到場為社區夥伴加油打氣。

嘉義縣烘焙衛生輔導檢驗

嘉義縣烘焙衛生輔導檢驗

君綺醫美善盡企業責任　攜手嘉義縣政府照顧弱勢學生課後學習

君綺醫美善盡企業責任　攜手嘉義縣政府照顧弱勢學生課後學習

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

即／18歲女護生深夜打工下班遭撞噴　傷重不治

即／18歲女護生深夜打工下班遭撞噴　傷重不治

關鍵字：

嘉義縣嘉新國中活動中心

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

即／台中城市馬拉松「攤販總召」搶救無效亡

耗資20億！全台最大燒肉「園區」開幕　預約已排到明年2月

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面