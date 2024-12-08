嘉義縣嘉新國中活動中心新建　打造學生、社區可運用空間

▲嘉義縣立嘉新國中新建活動中心工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立嘉新國中59年獨立設校，學校位處航道管制區，創校至今並沒有活動中心可用，也無合適室內集會場所，以至於全校集會、相關課程（體育科、童軍科、科技科-四軸飛行器、表演藝術科、暨音樂、運動類社團活動等）都會遭受限制，在嘉義縣政府及各界共同努力下，獲教育部核定補助7,080萬元，縣府自籌追加1,500萬元，總計經費8,580萬元，終於促成活動中心順利興建動工。

嘉新國中舉行校慶，也一同慶賀大喜事活動中心工程動土典禮，縣長翁章梁、立委蔡易餘、太保市長鄭淑分及多位議員民代都到場持金鏟動土，在學生們的殷切期待下，宣告活動中心正式開工興建，齊聚祝禱工程順利如期、如質完工，提供更完善的教學場域學習成長。

教育處指出，新建活動中心位於學校東北側，設計強調建築與自然的和諧共存，將校園打造成與周邊環境緊密結合的學習場所，此項工程完工後，將為學生帶來舒適、多元的學習空間，並與學區居民共榮共好，成為嘉義縣教育發展的一大亮點，並搭配即將完工的太陽光電球場、停車場，讓學校在多元發展、課程推動更上一層樓。

翁章梁說，嘉新國中新建活動中心經景觀審議委員會多次修改，從外觀色系、太陽照射角度，包括與學校地景的配合，以及考量未來與社區結合，馬路的動線都經過多次討論，此處一定能成為學生、社區重要的活動空間，期待工程順利完工。