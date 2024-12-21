不是發財加薪！他曝「新年1願望」　破2萬人爆共鳴：比減肥還難

▲原PO希望養成刪照片的習慣。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人喜歡隨手拍照，光是一個角度就佔了好幾張，導致手機容量瀕臨紅色警戒！一名網友笑稱，希望明年能養成一個好習慣，就是隨手把不要的照片刪光，如此一來手機容量就不會爆滿了。文章曝光後，引來2.6萬人狂點頭，「真的，原本用完當天會刪，又突然明天再刪好了，就變成好幾個月...這該死的拖延症！」

一名網友在Threads許下新年願望，不是加薪發財或是身體健康，而是「明年我一定要訓練自己當天就把沒用的截圖刪光！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票網友紛紛哀號，手機容量真的快爆了，並PO出待刪除的海量照片、截圖，「這裡好多和我一樣的人，原來我不孤單」、「我真的不允許我相簿出現沒用的截圖」、「真的，原本用完當天會刪，又突然明天再刪好了，就變成好幾個月...這該死的拖延症」、「希望我明年也可以辦到把沒用截圖刪光」、「記憶體滿到照片捨不得刪，只能開始刪程式」、「刪光了儲存空間還是不夠用」、「這一個年度願望聽起來有點廢，但是就很難達成」、「好不容易刪了100張，過一個禮拜又多了300張」、「我照片...甚至已經十萬張」、「比減肥還難」。

其他人則直呼，「我放在iPhone免費相簿不佔空間」、「每個月300元買的iCloud」、「我現在在刪三年前的截圖，會有意外的回憶」、「手機64GB已習慣」、「在飛機上無聊的時候可以刪」。