星巴克罷工「串聯美國3城市」　工會喊：平安夜前擴大全美

▲美國星巴克一年一度的「紅杯日」，也曾發生罷工。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國星巴克工會（Starbucks Workers United）20日在3座大城市發動罷工，並且計畫在平安夜之前升級、擴大至全美各地數百間分店，除非公司遵守協議框架，達成第一份工會合約。

工會指出，第一波罷工城市為星巴克的「主要市場」，也就是西雅圖、芝加哥、洛杉磯，並且將在聖誕假期旺季前，進一步擴大規模。他們宣稱2月與管理層建立協議框架，希望以此為基礎，達成第一個勞工協議、解決懸宕官司，但資方卻未遵守承諾。

根據國家勞動關係委員會（NLRB）統計，星巴克工會代表了全美528間分店、1.2萬名員工，但該公司在美國有1萬1200間分店、大約20.1萬名員工。

▲星巴克管理層被工會指控，未遵守協議框架。（示意圖／達志影像／美聯社）



一名知情人士20日向CNN透露，3座城市一共僅有10間分店未正常營業。星巴克發言人菲爾吉（Phil Gee）也證實沒有顯著影響，「我們絕大多數的美國分店仍有營業，並且照常服務客戶。」

2022年11月，星巴克工會首次在全美特定分店展開一系列罷工，但過去公司高層都會調動未加入工會的員工，補足勞動力，因此分店往往照常營業。

星巴克堅稱致力達成協議，工會才是中斷談判的那一方。不過，該企業也表示無法滿足工會要求，因為「兼職夥伴最低薪資立刻增加64%，並且在3年合約期間提高77%」，這種提議是不可持續的。星巴克宣稱，他們提供一流的薪資與福利，包括平均時薪超過18美元、醫療保健、大學學費、有薪家庭假與公司股票。

工會否認他們在多項協議中要求的金額，並且駁斥管理層的說法是「錯誤描述與合併了多個不同的訴求」，但拒絕透露具體細節。

