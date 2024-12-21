　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人為疏失釀全聯倉儲大火9死　營造廠、建築師全被移送懲戒

▲▼台中全聯倉儲大火9死。（圖／消防提供）

▲台中全聯倉儲大火釀9死，中市府將營造廠、建築師移送懲戒。（圖／消防提供）

記者游瓊華／台中報導

全聯倉儲大火12月19日發生重大工安事件，釀成9死7傷，都發局表示，司法檢調現已介入調查，將尊重後續調查結果，配合後續處置，目前除依規勒令停工和重罰，已於昨(20)日續將營造廠和建築師依規移送懲戒。

市府表示，都發局查該重大工安事件，主要是因該工程人員操作施工不當所致，而因未設有適當的安全維護、防範危險及火災預防設備，導致火災發生並危及公共安全，已違反《建築法》第63條規定：「建築物施工場所應設有適當設備或措施以維護安全、防範危險及預防火災。」

都發局已依照《建築法》第58條及第89條規定依規勒令停工外，也已對承造人及監造人各處以新台幣最高罰鍰9萬元。

都發局指出，經查此次工安事件因承造廠商、監造建築師涉有未依《建築法》、《營造業法》及《建築師法》落實施工管理及監造責任。都發局已再次依規將其分別移送營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，將依規查處釐清權責後，依規懲戒。

都發局表示，因此案工程已勒令停工，後續於權責釐清追究後，業者若再申請復工，依規須洽請都發局指定的第三方公正專業公會，進行包含安全鑑定和改善方案等事項施工諮詢後，才能報都發局申請改善和復工。

都發局提及，此案若完成現場改善，後續尚須經承造營造廠及專任工程人員，會同監造建築師簽認改善成果確已安全無虞，並須等都發局委託的第三方公正專業公會進行現場複查，確認安全防護措施均已完成改善且安全無虞後，都發局才會同意復工。

都發局強調，未來將加強要求建築工地預防火災注意事項及防災緊急應變措施，並要求各工地落管理作業並加強防災意識的宣導，避免類似災害憾事再發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
害58列車大誤點！　落軌男慘了
耶誕跨年春節湧380萬旅客「6尖峰時段曝」　桃機急喊提早3小
樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人
藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對
健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大
幕後／綠夜襲議場雷聲大雨點小　「想放大招」條件不足只累積相罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人為疏失釀全聯倉儲大火9死　營造廠、建築師全被移送懲戒

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工腿綁海綿　「媽媽付錢」惹鼻酸

快訊／高雄鳳山火車站撞擊意外！　男「不明原因」落軌腿骨折

台鐵臥軌男找到了！列車駛過竟沒事　「天無絕人之路」他不想死了

快訊／台北車站驚傳落軌！自強號煞不住撞上　男旅客臉、四肢擦傷

桃園三寶騎士斑馬線不減速！猛撞婦人自己也慘摔　2人送醫

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛送醫不治　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

人為疏失釀全聯倉儲大火9死　營造廠、建築師全被移送懲戒

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工腿綁海綿　「媽媽付錢」惹鼻酸

快訊／高雄鳳山火車站撞擊意外！　男「不明原因」落軌腿骨折

台鐵臥軌男找到了！列車駛過竟沒事　「天無絕人之路」他不想死了

快訊／台北車站驚傳落軌！自強號煞不住撞上　男旅客臉、四肢擦傷

桃園三寶騎士斑馬線不減速！猛撞婦人自己也慘摔　2人送醫

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛送醫不治　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

Threads上近期在瘋的開架彩妝　Kate怪獸唇膏水光版、heme眼影點名率最高

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

獨身書單《兩個女人住在一起》　非關愛情的同居時代

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

浮洲站落軌男慘了「害58列車大誤點」　台鐵要求償

宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

身分證拿出來！高雄人周末玩義大世界　12歲以下門票10元

冬至到！OL吃湯圓卡呼吸道...休克送醫　加護病房撿回一命

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

柯文哲辭職聲明全曝光！

即／台北車站驚傳男旅客落軌　自強號煞不住撞上

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

台鐵臥軌男找到了！他毫髮無傷不想死了

新北生教組長墜樓亡　家屬盼釐清原因

千萬超跑落難！混凝土車換道輾壓　「優雅跟狂野」毀了

殺「國中少女棄屍」奇案　一頂假髮逮到性侵犯

宜蘭鐵工廠夜間大火　5人送醫

富商馬上風猝死　小三急幫私生子驗DNA爭遺產

快訊／全聯倉儲9死惡火　總負責人60萬交保

更多熱門

相關新聞

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

全聯倉儲惡火奪走9條人命，檢方認定是切割作業未盡防火措施，導致火星點燃穩熱板釀禍。時間倒轉事發前、上月28日，5人工作小組之一的罹難者徐姓水電工還在臉書上發文，說「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」說明夾層內部狹小，本月9日更貼出用來保護自己的自製海綿護膝，還留言「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」，意外發生後讓人看了鼻酸。

前縣長隨扈毆傷9醫護求停押...法官准了有條件

前縣長隨扈毆傷9醫護求停押...法官准了有條件

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

倉儲9命！新菱公司、紋禕工程5人改被告理由曝

倉儲9命！新菱公司、紋禕工程5人改被告理由曝

快訊／全聯倉儲9死惡火　總負責人60萬交保

快訊／全聯倉儲9死惡火　總負責人60萬交保

關鍵字：

全聯互益營造火警台中重大死傷

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面