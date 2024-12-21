縣長隨扈變地方惡霸　毆傷9醫護求停押...法官准了「有1條件」

▲台中一名向男曾是縣長隨扈，近年卻淪為地方亂源，毆傷9名醫護人員，近日聲請停押，法官裁准、限制住居。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

向姓前保全今年5月時闖入台中澄清醫院，朝9名醫護攻擊，結果遭逮捕收押。檢警調查發現，向男不僅擔任過警察，還曾是時任台中縣長黃仲生的隨扈，後來捲入勾結犯罪集團案離開警界，卻在台中涉及多件傷害、竊盜案。向男13日開庭時坦承犯行，聲請停押，法院裁准，但諭知限制住居。

今年5月28日，向男帶著一名街友到中區某旅館投宿，結果遭到拒絕，他朝旅社大罵、拍打玻璃，沒想到，他隔日又闖入先前當保全曾服務過的澄清醫院，持大廳塑膠隔板、立牌四處攻擊，造成9名醫護人員受傷。

▲向男5月遭送辦時，對外稱自己與醫院有恩怨，不堪回首。（圖／民眾提供）



向男當時被警方依醫療法現行犯逮捕，後續被依傷害等罪送辦，上警車前還稱，自己跟澄清醫院有些恩怨，不堪回首。

驚人的是，檢警事後查出向男曾任職警界，於台中市警察局保安隊服務，還擔任前縣長黃仲生的隨扈；2006年，向男因為捲入暴力討債集團案，涉嫌提供資料給該集團，因此遭免職。

此後，向男低調改名，卻在10年之後多次捲入刑事案件，先是犯下傷害、竊盜案，隔年又與人發生衝突，被告傷害、恐嚇，還曾持刀追著鹽酥雞攤老闆，從縣長隨扈變成地方頭痛人物。

向男因澄清醫院案遭收押至今，13日開辯論庭時坦承犯行，並聲請停押。台中地院認為，向男提出固定居所，考量罪責輕重、羈押時長，基於比例原則，認定以限制住居方式，能給予心理壓力，避免再犯，同意停止羈押，讓他重獲自由。