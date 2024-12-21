全聯倉儲9命找真相！檢警約談百人　2公司5人改列被告理由曝

▲台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中全聯倉儲大火奪走9命，檢警合力約談超過100人，檢方漏夜偵訊其中24人後，將新菱公司藍姓總負責人跟下游包商紋禕工程負責人共5人，改列為被告，並諭知5萬到60萬元交保。據了解，因人數眾多，檢警先過濾核心名單共24人，包含互益營造、新菱公司、紋禕工程，其餘超過70名證人由警方詢問。

據了解，台中地檢署綜合卷內事證及偵訊結果，初步認定事發之前，從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施之注意義務，監督人員亦未善盡督導之責，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢，造成本件事故，因此當庭將其中5人改列被告。

▲▼檢方初步認定，是作業人員切割時釀災，督導人員未盡責任。（圖／記者游瓊華翻攝）



中檢昨日由8組檢察官分工訊問24名核心證人，分別為周至恒、張富鈞、吳昇峰、郭逵、張永政、侯詠琪、翁嘉隆、廖志祥等8名檢察官，並由重案支援中心檢察事務官支援協助，主任檢察官蕭擁溱二度親赴事故現場勘查。

24名核心證人中，以承攬空調設備的新菱公司為首，由藍姓副理擔任總負責人，由陳姓工程師擔任督導，下包商則是紋禕工程行、負責人陳男與2名員工。但其餘仍有執行木工、水電等不同包商，導致檢方要還原現場、釐清案情更為困難。

▲此次火警釀9人死亡，其中2名逃逸身分的移工死亡，均為紋禕聘用。（圖／消防提供）



據悉，此次死亡名單中2名逃逸移工，正是紋禕工程行違法聘用。另外，全聯施工廠區內，有6種不同行業同時間施工，各包商平行共同作業，但職安署到現場勘查後，判定廠方隔熱材跟施工管理上有疏失，認為管理方式也沒有善盡責任。