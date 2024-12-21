已是第2次！台中「13歲姑姪檔」離家　家屬：找到人了　

▲台中2名13歲少女（姑姪關係）二度離家出走，家屬向警方稱已經尋獲，會再去辦理撤尋。（圖／翻攝全國協尋專頁社團）



記者許權毅／台中報導

台中一名住在山區的田姓男子發文，表示自己13歲女兒跟13歲孫女（2人為姑姪關係）離家，下落不明，希望網友幫忙協助。針對此案，台中市警第四分局表示，經過聯繫，家屬已經找到2名少女，但目前一家人在梨山上，中午過後，就會再下山到派出所撤尋。據了解，2名少女並非第一次離家，16日才有離家紀錄，沒想到19日又再次離家，所幸只是虛驚一場。

田男20日在臉書社團「全國協尋專頁社團」發文表示，他的女兒及孫女19日凌晨1時許被人帶走，至今下落不明，手機最後的位置在台中市南屯區保安10街附近，希望知道的網友可以提供資訊協助，「拜託！拜託您們，一個心急擔心的父親與爺爺留言」。

據了解，2名田姓少女16日也曾經有離家紀錄，當時警方聯繫少女友人，因2人都在北屯區附近活動，立即被警方通知協尋後，主動到派出所，並且由家人帶回，不料19日晚間，又再次離家，嚇得家屬趕緊再通報協尋。

初步了解，2名少女應不是遭人誘拐，而是主動離家，疑似僅是不喜歡待在家中，才離家出走，目前家屬已經找到，會再到派出所辦理撤尋。