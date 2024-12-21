　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已是第2次！台中「13歲姑姪檔」離家　家屬：找到人了　

▲▼台中13歲女兒、孫女兩人遭網友拐走　他心急PO文求協尋：拜託拜託。（圖／翻攝全國協尋專頁社團）

▲台中2名13歲少女（姑姪關係）二度離家出走，家屬向警方稱已經尋獲，會再去辦理撤尋。（圖／翻攝全國協尋專頁社團）

記者許權毅／台中報導

台中一名住在山區的田姓男子發文，表示自己13歲女兒跟13歲孫女（2人為姑姪關係）離家，下落不明，希望網友幫忙協助。針對此案，台中市警第四分局表示，經過聯繫，家屬已經找到2名少女，但目前一家人在梨山上，中午過後，就會再下山到派出所撤尋。據了解，2名少女並非第一次離家，16日才有離家紀錄，沒想到19日又再次離家，所幸只是虛驚一場。

田男20日在臉書社團「全國協尋專頁社團」發文表示，他的女兒及孫女19日凌晨1時許被人帶走，至今下落不明，手機最後的位置在台中市南屯區保安10街附近，希望知道的網友可以提供資訊協助，「拜託！拜託您們，一個心急擔心的父親與爺爺留言」。

據了解，2名田姓少女16日也曾經有離家紀錄，當時警方聯繫少女友人，因2人都在北屯區附近活動，立即被警方通知協尋後，主動到派出所，並且由家人帶回，不料19日晚間，又再次離家，嚇得家屬趕緊再通報協尋。

初步了解，2名少女應不是遭人誘拐，而是主動離家，疑似僅是不喜歡待在家中，才離家出走，目前家屬已經找到，會再到派出所辦理撤尋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
槍殺看門狗！　惡男抓到了：要測槍枝準度
富商馬上風猝死！小三幫私生子驗DNA爭遺產
柯建銘列「亡國三人組」　立院未來會看到韓傅黃銅像「像秦檜一樣
快訊／拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元
台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異
雙鐵徵才1200人　1工作月薪上看80K
北漂冷爆「他被台北冬天嚇到」　內行曝超暖穿法：整天戶外不會冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛昏迷送醫　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

改槍照存手機露餡！原住民「無照」持3獵槍　辯：就是想打獵

富商馬上風猝死！幫私生子驗DNA爭遺產　熟女挨告秒承認當小三

縣長隨扈變地方惡霸　毆傷9醫護求停押...法官准了「有1條件」

台北男休學出國躲兵役　17年後返台被抓到下場曝光

超諷刺！投資虛擬幣詐200萬被逮　車手怕被坑...隨身帶點鈔機

男警自爆劈腿女同事！派出所淪「極樂砲房」　分局回應了

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛昏迷送醫　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

改槍照存手機露餡！原住民「無照」持3獵槍　辯：就是想打獵

富商馬上風猝死！幫私生子驗DNA爭遺產　熟女挨告秒承認當小三

縣長隨扈變地方惡霸　毆傷9醫護求停押...法官准了「有1條件」

台北男休學出國躲兵役　17年後返台被抓到下場曝光

超諷刺！投資虛擬幣詐200萬被逮　車手怕被坑...隨身帶點鈔機

男警自爆劈腿女同事！派出所淪「極樂砲房」　分局回應了

藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

快訊／鷹吉變「艾吉」　台啤雲豹宣布簽下前NCAA籃板王

諸羅山盃／最愛江坤宇！興穀小五生鐘語澤先發3局6K完封

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

黃舒衛／央行信用管制見效　資金、產業、政策三層利多來年可期

一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

柯文哲辭職聲明全曝光！

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

新北生教組長墜樓亡　家屬盼釐清原因

宜蘭鐵工廠夜間大火　5人送醫

快訊／全聯倉儲9死惡火　總負責人60萬交保

殺「國中少女棄屍」奇案　一頂假髮逮到性侵犯

千萬超跑落難！混凝土車換道輾壓　「優雅跟狂野」毀了

即／男子台鐵跳軌「自行爬出」　監視器錄到了

即／台鐵男墜軌「詭異消失」　警消花2小時找不到人

台鐵落軌男疑爬牆跑走！鐵路警曝刑責

新北賓士等紅燈突暴衝！「保齡球式」撞倒9機車

更多熱門

相關新聞

倉儲9命！新菱公司、紋禕工程5人改被告理由曝

倉儲9命！新菱公司、紋禕工程5人改被告理由曝

台中全聯倉儲大火奪走9命，檢警合力約談超過100人，檢方漏夜偵訊其中24人後，將新菱公司藍姓總負責人跟下游包商紋禕工程負責人共5人，改列為被告，並諭知5萬到60萬元交保。據了解，因人數眾多，檢警先過濾核心名單共24人，包含互益營造、新菱公司、紋禕工程，其餘超過70名證人由警方詢問。

全聯惡火9死　小包商、營造商最高可罰689萬元

全聯惡火9死　小包商、營造商最高可罰689萬元

　開箱「七期最醜」建物　鐵粉力挺設計喊話酸民「進來看」

　開箱「七期最醜」建物　鐵粉力挺設計喊話酸民「進來看」

水電包工頭女兒招魂1次就允杯！家屬曝「聞到燒焦味」

水電包工頭女兒招魂1次就允杯！家屬曝「聞到燒焦味」

輪椅嬤慟失兒孫　捨不得離開隨牌位到殯儀館

輪椅嬤慟失兒孫　捨不得離開隨牌位到殯儀館

關鍵字：

台中少女離家出走南屯女兒孫女

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

台中13歲女兒、孫女遭網友拐走　他心急PO文求協尋

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面