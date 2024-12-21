護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工腿綁海綿　「媽媽付錢」惹鼻酸

▲全聯倉儲大火9死，罹難的徐姓水電工曾發出自製海綿護膝的照片。（圖／翻攝徐男臉書）



記者許權毅／台中報導

全聯倉儲惡火奪走9條人命，檢方認定是切割作業未盡防火措施，導致火星點燃穩熱板釀禍。時間倒轉事發前、上月28日，5人工作小組之一的罹難者徐姓水電工還在臉書上發文，說「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」說明夾層內部狹小，本月9日更貼出用來保護自己的自製海綿護膝，還留言「護膝太貴，只好自己加工」，徐母還心疼留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」，意外發生後讓人看了鼻酸。

▲徐母看見後，還留言要兒子買護膝，「媽媽付錢」，一句話惹人鼻酸。（圖／翻攝徐男臉書）



火警發生時，廖姓水電包工頭帶著兒子與另外3名員工，組成5人小組，一同在內部3樓夾層施工，未料火勢蔓延迅速，濃煙迅速遮蔽視線，搜救人員推估，5人恐怕是視線影響，出現空間迷航，最終罹難。5人被找到時，其中3人呈現趴姿、2人仰躺，均明顯死亡。

消防局昨日說明，尋獲3人遺體的3樓夾層是一片長度97公尺、寬度58公尺的空間，面積很大，5人遺體都是在東北角找到，有人被建材壓住、有人被煙灰蓋住。

▲徐男上月底就貼出施工現場照片，稱跪到膝蓋快爆了。（圖／翻攝徐男臉書）



從5人小組成員徐姓水電工生前貼出照片可見，所施作的內部高度確實窄小，無法站直，面積卻相當大，針對低處施作時，僅能躺在地面，或是呈現蹲跪姿。事發時不只空間小，難逃生，濃煙更遮住逃命路線，是奪命關鍵。