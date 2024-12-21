38歲女暴瘦「突瘋狂網購」竟是罹罕病！　醫曝6症狀示警

▲紅斑性狼瘡(Systemic Lupus Erythematosus : SLE)是一種典型的全身自體免疫疾病，病因至今未明。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

紅斑性狼瘡(Systemic Lupus Erythematosus : SLE)是一種典型的全身自體免疫疾病，病因至今未明。其千變萬化的臨床表現與多樣化的自體抗體存在為此病的特徵。台北一名38歲的江姓女子近半年來因頻繁發燒、皮膚紅斑及倦怠無力等症狀，加上體重明顯下降，甚至出現躁狂及妄想等精神異常問題。經就醫檢查，確診為紅斑性狼瘡合併中樞神經影響。

根據《NOWnews今日新聞》的報導，台北市立聯合醫院忠孝院區風濕免疫科主治醫師賴佩幸近期分享一個病例，台北一名38歲的江姓女子近半年來因頻繁發燒、皮膚紅斑及倦怠無力等症狀，後續更出現巨額網購消費等躁狂症狀，就醫後才發現是紅斑性狼瘡合併中樞神經影響。而江女因忙於小夜班工作，延誤就診，導致確診時間拖延了半年。

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賴佩幸指出，紅斑性狼瘡的症狀多樣化，診斷難度高。此病俗稱「蝴蝶病」，常見於患者臉上出現蝴蝶狀紅斑，但也可能有光敏感、口腔潰瘍、關節痛、腎功能異常及神經系統異常等表現，例如痙攣或精神病症狀。紅斑性狼瘡的致病原因尚未完全明瞭，但與免疫系統異常相關。患者的免疫系統會產生自體抗體攻擊全身細胞，可能引發多重器官問題。此病在女性中的發病率約為男性的10倍，尤其多見於青春期至40多歲的育齡女性。

衛福部南投醫院也曾說明，紅斑性狼瘡主要是女性的疾病，在美國所有的報告中女性所佔的優勢是78至90%，其好發年齡是11至50歲，尤其是15至39歲為最高峰，也就是生育期間。

至於發生率，紅斑性狼瘡盛行率估計約每2000人有1人，但人種與地域之差別很大。SLE約有6%與其他的自體免疫疾病，例如溶血性貧血，甲狀腺炎或特發性血小板減少等器官特異性自體免疫疾病一起發生。

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