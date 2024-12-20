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雲林縣長張麗善就職週年　揭示「AI智慧城市2.0」宏圖

▲張麗善以「智慧ｘAI-雲林健康樂活城」為主題報告6年來的施政成果與未來願景，並揭示將以智慧科技與人工智慧為核心，正式邁向「AI智慧城市2.0」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善以「智慧ｘAI-雲林健康樂活城」為主題報告6年來的施政成果與未來願景，並揭示將以智慧科技與人工智慧為核心，正式邁向「AI智慧城市2.0」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府於今（20）日舉行縣長張麗善就職六週年「雲林2024 ICF全球TOP7智慧城市AI賦能轉型暨組織共學活動」，張麗善以「智慧ｘAI-雲林健康樂活城」為主題報告6年來的施政成果與未來願景，並揭示將以智慧科技與人工智慧為核心，全面升級科技產業、智慧城市與健康樂活，正式邁向「AI智慧城市2.0」。

活動由雲林縣參與2024 ICF全球TOP7智慧城市影片揭開序幕，緊接著分享ICF Top 7心路歷程及雲林未來發展藍圖，並攜手協力聯盟代表進行「智慧城市AI賦能轉型啟動儀式」，象徵雲林邁入數位轉型與科技升級的全新階段。活動中，邀請鴻海集團及專家學者分別就生成式人工智慧（GenAI）技術核心與未來發展進行專題演講，為縣府政策提供國際視野與技術支持。

縣長張麗善表示，過去6年，雲林縣積極運用智慧科技，帶動產業轉型升級，縣府建立「數位農業行動平台」、「雲林農情通」LINE平台提供農民即時農情資訊，並結合IoT智慧農場技術與產值模擬工具，有效降低農業災損風險。與交通部氣象署合作，將氣象觀測資料應用於在地農業，讓農民即時掌握天氣變化，優化種植管理。她強調，智慧農業讓雲林農產品不僅提升品質，更在國際市場上具有競爭力。

面對雲林進入超高齡社會的挑戰，縣府大力推動高齡友善與健康科技政策。「智慧繁星雲林新醫療」計畫在偏鄉地區導入遠距醫療，提供眼科與皮膚科專業診療服務，改善交通不便與醫療資源不足問題。糖尿病患者的眼底檢查率因AI視網膜診斷技術顯著提升，為居民帶來更精準與及時的醫療照護。

智慧救護方面，縣府引入電動骨針與院前超音波檢傷等高端設備，與台大醫院雲林分院合作，建立虛實整合的「醫消聯防系統」，將OHCA（存活率從7%提升至23%。有效提升重大災害救援效率，維護縣民的生命安全。

在教育方面，縣府在數位教育上投入逾2億元，全面升級為智慧教室，結合數位科技的水洗式智慧黑板，學生學習效果顯著提升。此外，「雲林幣扭一下」APP的推出，透過獎勵機制促進縣民參與公共事務。升級至2.0版本後，整合多元支付服務，實現更加便利的消費模式，並將其應用於社福與公共服務領域，創建更多元的數位生態系統。

縣長張麗善說，今年雲林縣成為亞洲唯一入選ICF全球TOP7智慧城市，顯示縣府在智慧農業、數位轉型與社會包容性等領域卓越表現。縣府參與世界衛生組織第10屆健康城市聯盟全球會議，憑藉「智慧健康樂活城」計畫，提升高齡者的生活品質並促進健康老化，獲得「健康城市創意發展獎」，讓世界看見雲林。

張麗善指出，「AI智慧城市2.0」的願景將聚焦於縮短城鄉差距，促進產業升級與公共服務優化，創造更宜居的幸福家園。未來，縣府將深化與國內外學術機構及企業的合作，推動科技創新與永續發展，讓更多年輕人願意回鄉發展，長輩能享有便利的健康照護。張麗善強調，「智慧的城市來自智慧的人民」期待縣民共同參與數位化建設，攜手打造充滿希望與幸福的未來雲林。

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