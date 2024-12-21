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怎找馬航370？最後定位範圍大如內蒙古　海洋AI機器人將助攻

▲▼ 已經被證實屬於馬航370的部分飛機殘骸。（圖／翻攝澳洲運輸安全局）

▲過去10年搜索，多次找到被證實屬於馬航370的部分飛機殘骸。（圖／翻攝澳洲運輸安全局）

記者任以芳／綜合報導

馬來西亞政府昨20日表示將重啟馬航MH370搜索，原則同意基於水下探測公司「海洋無限」提出的新方案繼續搜尋失蹤的馬航370航班客機殘骸。據了解，該搜索團隊先前曾負責搜索失敗，如今握有最新搜查數據，包括使用最新的海洋機器人技術配備，並且經過估算更加縮小搜索面積，馬國基於該公司提供數據，認為新方案可行，才同意重啟調查，雙方同意條件是「沒找到不付錢」。

回顧馬航事件，2014年3月8日清晨，馬航MH370客機在印度洋失聯後，馬來西亞、澳洲和大陸政府三方聯合開展搜索行動，對南印度洋12萬平方公裡海域的水下搜索，最終搜索未果，三方於2017年1月宣佈中止搜索行動。

當年239名乘客與馬航370客機在印度洋上空神秘消失，其中152人是大陸民眾，至今依然是失聯。馬航370失聯10年間，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啓動又中斷，成為世界航空史最為難解的謎團。

如今，10年過去，馬來西亞交通部長陸兆福昨天20日開新聞發佈會宣佈，將重啟搜索馬航MH370客機，基於搜尋水下探測公司「海洋無限」提供的最新訊息和數據分析，許多專家研究的新方案是「可信的」，對於「海洋無限」公司這次提出的新搜索區域有信心。

消息傳回大陸後，引起媒體高度關注。早在今年3月，陸媒《紅星新聞》報導稱，海洋無限公司CEO奧利弗·普朗克特透露，在2018年搜索行動失敗後，一直依希望找到馬航。

據了解，公司五年來一直與技術專家合作，有信心重新開始對MH370的搜尋工作，並向馬來西亞政府遞交了一份搜尋提案。新計劃在搜索範圍的精確性、艦隊規模的擴大，以及技術的進步方面均有顯著提升。

該公司搜索區域更精確，如果重啓，探索MH370的區域將大幅縮減至原先範圍的13.4%，這一更為集中的區域囊括了此前從未涉足的潛在地帶。

▲▼ 海洋無限公司的自主水下航行器。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲ 海洋無限公司的自主水下航行器。（圖／翻攝 紅星新聞）

艦隊規模大擴容，隨著技術進步和新AUV的生產。據報導透露，「海洋無限」公司正在組建一個由多艘先進的船隻組成的艦隊，預計將採用該公司新型船舶「Armada 78」。將配備最新的海洋機器人技術，包括自主水下航行器(AUV)和遙控水面艦艇(USV)。

據了解，該空司自主水下航行器(AUV)具有自由潛海能力，可獨立執行各種搜索和勘探任務，並收集到質量更高的數據。遠程操控船隊已壯大至23艘，有「世界最大無人水面艇(USV)艦隊」之稱，也是全球範圍內規模最大的遠程操控船隊。

新方案中，「海洋無限」擬採納全新「雙AUV配置」。這種配置允許兩個AUV形成一個緊密的協作系統，通過訊息共享與協同導航，大幅增強搜索能力。

實際上，馬航370搜尋並非一無所獲，2014年至2017年以及2018年在印度洋開展的海底搜尋，雖然沒有發現飛機主體殘骸，但10年間各單位通拓不同方式探詢，還是有找到飛機遺骸，但是有如失落的拼圖，沒辦法拼湊當年失事的真正原因。

▲▼ 已經被證實屬於馬航370的部分飛機殘骸。（圖／翻攝澳洲運輸安全局）

▲馬航370最後定位信號的範圍面積有如內蒙古。（圖／翻攝澳洲運輸安全局）

根據飛機最後發出的衛星訊號推算，航班最終位置在印度洋深處一個112萬平方公里的長條形區域，其大小與內蒙古自治區相當。主要依靠馬航370發出的衛星信號，進行反推飛機方位，誤差值較大。

事件發生後，除了海面搜索為主的初期搜救，最受世人關注的搜尋還有2014年至2017年以及2018年進行的水下搜索。當時有媒體分析形容，搜索的困難程度相當於一個人僅靠手電筒照明，在暗夜中徒步搜索內蒙古自治區那麼大的範圍。

基於上述發現，多國聯合調查團隊判斷飛機已經墜入印度洋並且破損，但飛機具體觸海地點、事件詳細經過以及責任人身份並無定論。

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