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囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

▲▼ 監獄,圍牆,牢房,囚犯。（示意圖／CFP）

▲員警進入監獄準備轉移2名危險囚犯至聯邦監獄時遭到槍擊。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥南部塔巴斯科州（Tabasco）一間監獄19日發生暴動騷亂，囚犯拒絕移監，拿出刀、槍與員警爆發衝突，造成至少7名囚犯死亡，另有4名員警、6名囚犯受傷。在囚犯身亡的傳聞流出之後，囚犯親屬拿著工具企圖撬開監獄大門，想入內確認親屬的狀況。

美聯社、BBC等報導，這起事件發生在塔巴斯科州首府維雅厄莫沙（Villahermosa）的社會安置中心（CREST），員警進入監獄準備轉移2名危險囚犯至聯邦監獄時遭到槍擊，一名持槍嫌犯在20名獄友的保護下對峙約3小時。警方並未透露是否有朝這群囚犯開槍，但強調當局也必須採取行動保住自身性命。

持武器的囚犯宣稱，監獄之所以會發生暴動，是因為士兵企圖殺死他們。囚犯宣稱，「我們遭到國民警衛隊攻擊，他們朝我們開槍」、「他們正在殺我們」、「親友們快來幫我們」、「他們在監獄裡殺人」。

暴力事件發生後，整票憂心忡忡的囚犯親屬群聚監獄外，要求當局解釋說明，「如果這裡有救護車在，那就說明裡面出事了」、「有人受傷，也有人死掉」。部分憤怒親屬封鎖通往監獄的主要道路，想知道監獄內部到底發生何事。

不只如此，在囚犯命喪暴動的傳聞流傳之後，囚犯親屬也親自前往監獄，拿著工具企圖撬開監獄大門，想要入內確認親屬的狀況。

監獄動亂期間發生火災，據信火災是囚犯縱火造成。數小時之後，當局奪回掌控權，搜出一把突擊步槍、五把手槍、一枚手榴彈以及數十把刀具。這些武器是如何被帶到監獄內部仍不清楚，但已知墨西哥監獄管理鬆散貪腐，部分幫派成員擁有牢房掌控權，還會對囚犯勒索保護費。

州檢察官梅西亞（José Barajas Mejía）指出，這場監獄動亂造成7人死亡，原因可能與監獄內部幫派暴力有關。

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