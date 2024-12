囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

▲員警進入監獄準備轉移2名危險囚犯至聯邦監獄時遭到槍擊。(示意圖/視覺中國)

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥南部塔巴斯科州(Tabasco)一間監獄19日發生暴動騷亂,囚犯拒絕移監,拿出刀、槍與員警爆發衝突,造成至少7名囚犯死亡,另有4名員警、6名囚犯受傷。在囚犯身亡的傳聞流出之後,囚犯親屬拿著工具企圖撬開監獄大門,想入內確認親屬的狀況。

美聯社、BBC等報導,這起事件發生在塔巴斯科州首府維雅厄莫沙(Villahermosa)的社會安置中心(CREST),員警進入監獄準備轉移2名危險囚犯至聯邦監獄時遭到槍擊,一名持槍嫌犯在20名獄友的保護下對峙約3小時。警方並未透露是否有朝這群囚犯開槍,但強調當局也必須採取行動保住自身性命。

持武器的囚犯宣稱,監獄之所以會發生暴動,是因為士兵企圖殺死他們。囚犯宣稱,「我們遭到國民警衛隊攻擊,他們朝我們開槍」、「他們正在殺我們」、「親友們快來幫我們」、「他們在監獄裡殺人」。

暴力事件發生後,整票憂心忡忡的囚犯親屬群聚監獄外,要求當局解釋說明,「如果這裡有救護車在,那就說明裡面出事了」、「有人受傷,也有人死掉」。部分憤怒親屬封鎖通往監獄的主要道路,想知道監獄內部到底發生何事。

不只如此,在囚犯命喪暴動的傳聞流傳之後,囚犯親屬也親自前往監獄,拿著工具企圖撬開監獄大門,想要入內確認親屬的狀況。

