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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

▲▼民眾黨立委不滿法案被丟包走光。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲民眾黨立委不滿法案被丟包走光。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

今（20日）立法院會三讀排審《財劃法》修正，今日院會前並無委員看過修法版本，三讀前，藍白共提了8份更正版本、又不斷有撤案條文，狀況混亂，表決到《財劃法》第八條時民眾黨團修正動議時，楊瓊瓔在主席台一旁示意藍委不要舉手「惦惦就好」，僅8位民眾黨立委舉手支持，隨後直接離席，現場綠委則詫異「被國民黨丟包了？」、「根本是黑吃黑。」

國民黨團及民眾黨團提案，延長開會時間至今晚12點。到晚間9點，《財劃法》仍在審查，藍白版本似乎還沒喬攏，審查到《財劃法》第八條時，表決階段僅8位民眾黨立委舉手支持，藍委鄭正鈐在一旁用手比「X」，楊瓊瓔則在一旁示意現場藍委不要舉手「惦惦就好」。

最終表決結果在場人數100位、8位同意，民眾黨團版本並未通過，民眾黨立委隨後集體離席，現場綠委也詫異，「太過分了吧」、「被國民黨丟包了？」、「真心換絕情」，藍營也傳出一陣笑聲。據了解，是因院會採取舉手表決，民眾黨團選擇支持自家版本，但若民眾黨未舉手支持國民黨團版本，依比例人數未過半，無法修法通過，所以選擇用離席方式避開。

而因為藍綠立委席次接近，後續表決狀況非常膠著，差距幾乎都在三票以內，院長韓國瑜碎念現場人數不足，而國民黨團也緊急call藍委陳雪生、陳超明及徐欣瑩等人回防，直到第十六條審議時，民眾黨團才回到現場。

綠委林楚茵表示，民眾黨版本被國民黨丟包根本是黑吃黑，黃國昌上午猖狂恥笑民進黨表決一直輸，結果被渣男國民黨吃乾抹淨不負責，枉費黃國昌今天一早就拉著八席不分區狂挺國民黨的選罷法，傻傻配合，賣了還幫忙數鈔票！
 

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白版《財劃法》第8條被丟包　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白

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