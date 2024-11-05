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社會 社會焦點 保障人權

國3和美交流道第7起石虎遭路殺　斷牙嘴角滲血疑頭部重創亡

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號和美南下匝道，昨(4日)清晨發生一起石虎遭到路殺，有目擊民眾將訊息轉貼到臉書群組，和群國中吳老師立即趕到現場，將石虎帶回學校，通報農業處科員到場，並與學生們講解石虎生命教育課程，由於該隻石虎身上沒有傷口，嘴角出血、牙齒斷裂，初步研判是頭部遭受到猛烈撞擊身亡，而這也是和美交流道近三年發生第7隻遭到車輛擊斃事件。

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。（圖／吳老師提供）

▲吳老師將遭路殺石虎帶回學校為學生上了一堂有意義的生態教育課程。（圖／吳老師提供，以下同）

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。（圖／吳老師提供）

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。

昨日上午6點多臉書「和美小鎮」，有網友po「今早6:50在和美南下匝道發現一隻貓咪被車子撞到，倒在路邊，因為要上班沒辦法幫忙處理，希望有人可以去處理。」吳老師見狀，立即前往匝道口發現牠體型比貓咪大身上的紋路及虎鬚可以明顯看出是「石虎遭到路殺」。

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。（圖／吳老師提供）

▲吳老師將遭路殺石虎帶回學校為學生上了一堂生態教育課程。

吳老師隨即通報農業處野生動物保護科，將石虎帶回學校，並為學生講解石虎生態教育課程，當下有眼尖的學生發現，該隻石虎體型明顯比貓咪大、是一隻已成年的公石虎，身上並無傷口，僅嘴角有滲血，牙齒也有斷裂，有可能是頭部遭到重擊而死亡，師生們看得相當心疼不捨。

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。（圖／吳老師提供）

▲吳老師將遭路殺石虎帶回學校為學生上了一堂生態教育課程。

吳老師語重心長的說，國道三號和美交流道，近三年已知發生過6次石虎路殺事件，此為第7隻遭到車輛擊斃，經保育團體研判該路段已有石虎族群繁衍，而農業處也在和美交流道堤防外靠近烏溪處架設4支夜行監視，用來觀測石虎動向。

由於台灣石虎是夜行動物，善於爬樹，常棲息於樹洞或洞穴，夜間外出獵食，該處不僅可以看到石虎群聚，但也拍攝到周邊有不少流浪狗，猜測一般石虎不可能外出走向大馬路，有可能遭到浪浪追趕誤闖國道喪命，但確切的死亡原因，仍待特生中心進一步勘驗釐清。

▲國道和美路段有石虎遭到路殺。（圖／吳老師提供）

▲吳老師將遭路殺石虎帶回學校為學生上了一堂生態教育課程。

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