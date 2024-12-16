花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

▲男子上網買課程，結果考試發現一題都沒中。（圖／翻攝微博，下同）

圖、文／CTWANT

大陸一位男子日前花了12萬元買了線上課程，對方稱，出題老師能命中百分百的考題，考不過費用全退，不過他進考場傻眼，因為一題都沒中，最後他四科只過了一科。

據央視新聞報導，丁男是一名建築工程業者，他想考一級建築師，在6月刷短影音看到線上課程，先花2900元人民幣（約新台幣1.2萬元）買課，賣家又推薦26900元人民幣（約新台幣12萬元）的「鑽石尊享實戰班」。

對方稱，買課一週只要花68小時上課，老師的題目命中率百分百，沒考過會退費。不過，上完課後，9月丁男參加考試，進考場卻傻眼，他表示，他大概看了一下考卷，沒有一題吻合，案例分析一題都沒中。

事後，丁男聯繫業者，但對方稱不能退費只能續課，跟他聯絡的是西安和成都的公司，跟北京總公司無關。總公司表示，他簽的合約是銷售人員個人的承諾，公司沒說過這種話。丁男9日查了成績發現四科只過一科。他說，搞不好自己讀還能過多點，太相信對方了。經過雙方協調，西安公司承諾會在60天內退款。

消息一出，不少人紛紛留言「如果考公職的題目能被押這麼準，就失去了教育的公平性和篩選的初衷」、「一般好幾萬的補習班押中一兩題都要大力宣傳」、「不可能百分百壓中」、「本身就賭，願賭不服輸」。

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