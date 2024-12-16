　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

花12萬買國考線上課保證猜題「命中百分百」　他進考場傻眼：一題都沒中

▲男子上網買課程，結果考試發現一題都沒中。（圖／翻攝微博，下同）

圖、文／CTWANT

大陸一位男子日前花了12萬元買了線上課程，對方稱，出題老師能命中百分百的考題，考不過費用全退，不過他進考場傻眼，因為一題都沒中，最後他四科只過了一科。

據央視新聞報導，丁男是一名建築工程業者，他想考一級建築師，在6月刷短影音看到線上課程，先花2900元人民幣（約新台幣1.2萬元）買課，賣家又推薦26900元人民幣（約新台幣12萬元）的「鑽石尊享實戰班」。

花12萬買國考線上課保證猜題「命中百分百」　他進考場傻眼：一題都沒中

對方稱，買課一週只要花68小時上課，老師的題目命中率百分百，沒考過會退費。不過，上完課後，9月丁男參加考試，進考場卻傻眼，他表示，他大概看了一下考卷，沒有一題吻合，案例分析一題都沒中。

事後，丁男聯繫業者，但對方稱不能退費只能續課，跟他聯絡的是西安和成都的公司，跟北京總公司無關。總公司表示，他簽的合約是銷售人員個人的承諾，公司沒說過這種話。丁男9日查了成績發現四科只過一科。他說，搞不好自己讀還能過多點，太相信對方了。經過雙方協調，西安公司承諾會在60天內退款。

消息一出，不少人紛紛留言「如果考公職的題目能被押這麼準，就失去了教育的公平性和篩選的初衷」、「一般好幾萬的補習班押中一兩題都要大力宣傳」、「不可能百分百壓中」、「本身就賭，願賭不服輸」。

花12萬買國考線上課保證猜題「命中百分百」　他進考場傻眼：一題都沒中

延伸閱讀
雙胞胎妹病逝5年！網紅「分飾2角」騙爺奶　真相曝光家人反應她心碎
「這行業」低調賺很大？　一票人：收入爆打台積電
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周三到周四清晨剩7度　賈新興曝「0度線」
國產車撞「2500萬起跳」勞斯萊斯！　33歲鬼魅駕駛喊：沒事
阿嬌遭爆當小三！　趁偶像女友不在拍私密片
快訊／今年初雪來了！　合歡山下5分鐘
單日跌100元！摔出千金股「抱一張賠10萬」
用完餐「5人上吐下瀉」！　兄弟飯店回應了
陳梅慧之死排除假車禍真殺人　律師曝家屬心聲
每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　賣一斤賠一斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

愛貓過世2年家中突有「貓尿味」　他聞3小時：真的回來了

尾牙主持到一半「台大咖樂團直接開演唱會」！成語蕎後台聽live：很幸運

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

台BL劇男男CP公園「甜蜜轉圈」　運動阿伯圍觀：2個男生玩成這樣

新竹醉男失控亂踹「52台機車倒成一片」　他酒醒才知闖禍了

84歲翁出門倒垃圾遭撞！　拖行10km「顱骨外露、左腳見骨」死亡

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走

女兒養到18歲！悲情男一驗DNA驚覺不是親生的

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打 劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月下市

30歲男狂腹瀉2週！糞便驚見「鬼臉」在蠕動

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消 民眾掛白布「真相何在？」

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10艦對峙

更多熱門

相關新聞

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍

一名女網友最近逛網購平台時，關鍵字突然跳出「虎尾毛衣」4字，好奇的她便一探究竟，發現裡面的衣服除了價格實惠，超適合送長輩，而且模特兒也沒在凹造型，感覺相當隨性。對此，就有內行認出，這是雲林虎尾一間工廠的大特賣；還有不少人笑說，已經手刀下單了。

台3線撞碎一家三口妻獨亡　家屬急籌錢來台帶她回家

台3線撞碎一家三口妻獨亡　家屬急籌錢來台帶她回家

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

關鍵字：

課程考試網購教育大陸猜題

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面