「班班喝鮮奶」喊卡　乳協遺憾：盼納入營養午餐

▲行政院今拍板，「班班喝鮮奶」下學期停辦。（圖／景美國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策歷經3個月爭議，行政院今（19）日宣布下學期全面停辦。中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示遺憾，並指出學童乳政策未經縝密規劃就倉促上路，本應由教育部主導，卻變成農業部執行，主責單位一開始就錯了，才會步步難行，希望只是暫時喊卡，政府應重新檢討啟動，期待盡快校正回歸，讓鮮奶成為學校營養午餐的一部分。

徐濟泰表示，鼓勵學童喝鮮奶、幫學童補鈣是立意良善的好政策，但牛奶不是補品、也不是飲料，或是需要幫忙推銷去化的農產品，依照衛福部公告國人每日需要的六大類食物，每天至少要2份（1份240毫升）乳品補充鈣質，因此當初推動就應該進到營養午餐，結果硬生生切成兩件事，「一開始就方向錯誤，才會步步難行。」

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徐濟泰指出，掌管學童營養午餐的是教育部，最熟悉校園行政的也是教育部，但在政策推動時教育部卻置身世外，導致學校痛苦、各界批評不斷，最後落得政策腰斬。

不過徐濟泰也強調，讓大家都痛苦的政策，暫時喊卡也不是壞事，但應重新檢視替學童補充乳品的政策，重新檢討規劃，可參考美國、日本學校營養午餐經驗，都是包裹在營養午餐一起供應，而且是天天隨餐供應，呼籲政府重新檢討調整方案，期待盡快校正回歸，真正落實「班班喝鮮奶」。