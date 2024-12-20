開南大學國際生歡慶聖誕節　學唱《聖誕鈴聲》中文歌…　

▲楊勝評國際長鼓勵國際生，積極參與學校所辦文化交流相關的活動。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學華語中心20日舉辦歡樂的聖誕節活動，吸引離鄉背井的國際學生參與。楊勝評國際長在與同學同樂之餘，鼓勵學生積極參與學校所舉辦的文化交流相關的活動，增進學習華語的絕佳機會。

來自日本、越南、泰國、菲律賓、印尼等當地國家的學生們，在原先國家也很重視過聖誕節，這些來自不同地區或國家的學生們換上聖誕衣裝，分享了各自家鄉的聖誕節慶祝方式，透過交流，展示了多元文化的豐富性，增進了彼此之間的了解。同時，在老師的教導提示下，學生們還學習了與聖誕節相關的華語詞彙，進一步提升了語言能力和對節日氛圍的認識。

▲一張張小卡片，傳送感恩和祝福。（圖／開南提供）

教師帶領大家學唱了《聖誕鈴聲》的中文歌曲，並指導學生正確中文發音。大家合唱時，真摯而有力的歌聲在校園教室內回蕩。接下來的遊戲環節更是將氣氛推向高潮，同學們在傳接氣球的遊戲中，競相回答與聖誕節相關的知識問題，透過遊戲和學習的結合，為活動增添了無限的趣味和歡笑。

創作活動中，學生們在教師的指導下製作聖誕樹，並在卡片上寫下對未來的期許和目標，將心願掛在自己親手製作的聖誕樹上。在這歡快而有意義的氛圍中，學生們不僅享受了節日的歡樂，更在潛移默化中學習了華語。