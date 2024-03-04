正修科大「新型專班」招348國際生！日月光簽署「助學金每月1萬」

▲正修科大獲教育部通過，可開設13班新型專班，也是各大學中獲得通過人數最多的學校。（圖／資料照，正修科大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部開放大學申請開設新型專班，招收優秀國際生來台就讀。根據教育部統計，申請班級人數最多為正修科大的13班、348人，佔全國總人數的15%。正修科大表示，上述13班為學士後專班與二技專班，包含電子工程、土木工程與機械工程3個系，招生對象則以印尼與菲律賓為主，已經獲得日月光等科技大廠簽署備忘錄，提供國際生每月1萬獎學金與就業機會。

教育部推動的新型專班計畫，共設立三個海外基地，分別位於印尼、越南和菲律賓。正修科大被教育部指定為印尼基地總召集學校，以及菲律賓基地副召集學校，加上校內已經有超過1400名外籍生，成為這次向申請教育部設立新型專班的大贏家。

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正修科大表示，日前教育部已核准通過正修開設新型專班，總計13班共348人，主要開設班別為學士後專班與二技專班，前者主要招收大學畢業生後再修兩年共48學分，授予第二學士學位，後者二技專班則是針對招收專科畢業生，得修完72學分才能畢業。

新型專班主要開設在電子工程系、土木工程系與機械工程系。正修科大表示，上述三個系分別開設「設備工程專班、工程識圖與資工實務專班、精密設計製造專班」，採取中英文授課，其中設備工程專班主要跟日月光集團合作，開設一班20個名額。而校方也已獲得日月光等科技大廠簽署備忘錄，提供國際生每月1萬獎學金與就業機會

正修科大指出，目前校內光是外籍生就超過1400人，主要來自印尼跟越南，其中印尼學生約佔半數，其次為越南學生。未來開設新型專班後，預估未來外籍生將逼近2千人，估佔全校學生總數10%以上。