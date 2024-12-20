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桃園治平高中奪家事技藝競賽團體獎　金手獎得主獎項獻父親

▲桃園市治平中學家政群學生宋沛誼參加今年全國家事技藝競賽勇奪美顏組金手獎，董事長吳慶堂夫人王美只為其加油打氣。（圖／治平中學提供）

▲桃園市治平中學家政群學生宋沛誼參加今年全國家事技藝競賽勇奪美顏組金手獎，董事長吳慶堂夫人王美只為其加油打氣。（圖／治平中學提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市治平高中今（20）日起一連兩天以「星光華霓」為主題為家政群畢業生舉辦畢業展演，學生將三年來學習成果展現，其中今年參加全國家事技藝競賽獲得團體獎，學生宋沛誼更勇奪金手獎，也是桃園市唯一獲獎學生。校長王淑燕表示，校方斥資六百萬元更新專業實習設備，為學生打造一流學習環境，讓學生在美容或美髮技術專業學習中，成為具備國際競爭力的技職人才。

治平中學家政群畢業生今年11月間在全國家事技藝競賽中勇奪美顏職種桃園唯一金手獎，也是創校以來新紀錄，同時還榮獲全國學校團體獎等榮銜，其中金手獎得主宋沛誼同學，其母親為新住民，父親在其學習過程不幸罹患重病，但仍十分關心沛誼訓練狀況，多次催促她回學校練習。宋沛誼不辜負父母與師長期望，為治平高中奪得桃園第一傲人成績。

▲桃園市治平中學家政群學生今起一連兩天舉辦畢業展演，董事長吳慶堂伉儷與師長接受畢業生獻花感謝。（圖／治平中學提供）

▲桃園市治平中學家政群學生今起一連兩天舉辦畢業展演，董事長吳慶堂伉儷與師長接受畢業生獻花感謝。（圖／治平中學提供）

宋沛誼指出，獲獎固然高興，但唯一遺憾的是，父親未能親眼見證她奪下金手獎榮耀，這份榮譽要歸功於父親長久對她的鼓勵，因此在內心中要對父親致上最深情告慰。這次比賽的主題為奧運及不同年代的妝容，為理解題目並搭配變成自己作品，比賽期間耗費一番功夫，很開心自己的設計獲得評審青睞。

治平高中今起一連兩天以「星光華霓」為主題為家政群畢業生舉辦畢業展演，透過畢業展演成獻給師長，也是作為自己將三年來學習成果的檢視，化作耀眼星光點亮未來，希望能完成自己璀璨夢想。

▲桃園市治平中學家政群學生今起一連兩天舉辦畢業展演，師長與參與展演畢業生合照。（圖／治平中學提供）

▲桃園市治平中學家政群學生今起一連兩天舉辦畢業展演，師長與參與展演畢業生合照。（圖／治平中學提供）

校長王淑燕強調，董事長吳慶堂與、王美只伉儷向來重視學校資源與學生學習環境，不斷投入各種資源，斥資六百萬元更新校方專業實習設備，為學生打造一流學習環境，治平高中學生擁有最豐富教學資源，在美容或美髮技術專業學習中，才能自信展現才華。

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