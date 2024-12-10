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中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金　勇奪四座金手獎

▲中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金

▲中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金，勇奪四座金手獎。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局9日表示，全國高中商業類技藝競賽成績於12月5日揭曉，桃園市中壢高商四名參賽選手，分別摘下金手獎殊榮，繳出金手獎獲獎率百分之百的亮眼表現，並且囊括了兩座全國第一名。

市府教育局說明：113學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽於12月2日至5日在基隆商工舉行，全台共有137所學校、511位選手參賽，一起角逐8個職種的「金手獎」最高榮耀；參賽項目包含平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文等，賽事不僅促進全國技術型高中之間技藝交流，也是商業類學生展現實力的舞台。

▲中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金

▲中壢高商網頁設計榮獲全國第一名指導老師徐麗娟與劉又瑄同學。（圖／教育局提供）

中壢高商在本次競賽獲得亮眼的成績，學生參加網頁設計、商業簡報、程式設計、會計資訊四大職種，繳出金手獎獲獎率百分之百的亮眼表現，並且勇奪兩座全國第一名。資料處理科劉又瑄同學榮獲網頁設計職種金手獎第一名；資料處理科翁嘉妤同學榮獲商業簡報職種金手獎第一名；資料處理科卓倉模同學榮獲程式設計職種金手獎第六名；資料處理科邱鈺程同學榮獲會計資訊職種金手獎第七名。

▲中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金

▲中壢高商商業簡報榮獲全國第一名指導老師鍾和翁嘉妤同學。（圖／教育局提供）

網頁設計全國第一名的劉又瑄同學表示，在長時間的集訓過程中，總是不斷的思考更精進的網站程式寫法，鍛鍊美感與設計的眼界，與指導老師徐麗娟老師不斷的討論與檢討，一次次的修改並訂正，獲得全國第一名不僅僅是對自己一直以來的努力的肯定，更是人生中很重要的成長養分。

▲中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金

▲中壢高商程式設計榮獲金手獎指導老師盧健瑋與卓倉模同學

商業簡報全國第一名的翁嘉妤同學表示，最初是因為好奇心而嘗試參加了校內初賽，在指導老師鍾和興老師的鼓勵下，踏上了金手之路，集訓期間，在學業和課外訓練的雙重壓力下堅持到最後。這段經歷是無法抹去的，對學生影響最深的是「相信自己」，不要畏懼困難，勇敢迎接挑戰，最終成果必將甜美。

程式設計金手獎的卓倉模同學表示，透過比賽讓自己在邏輯思考能力及面對壓力時如何冷靜解決問題，都有很大的提升，這次經驗開拓了眼界，了解到程式設計的更多面向。

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