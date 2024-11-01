「台灣經濟類奧斯卡」台中金手獎出爐　20中小企業獲獎

▲第23屆台中市金手獎選拔結果出爐，共有20家中小企業脫穎而出。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

第23屆台中市金手獎選拔結果出爐，今(1)日於台中市政府集會堂舉辦頒獎典禮，由市長盧秀燕公開表揚20家績優中小企業。盧秀燕表示，今年有20家「隱形冠軍」脫穎而出，除了恭喜大家在業界有這麼傑出的表現，也感謝大家對台中經濟的貢獻，希望所有得獎者成為工商業界的楷模，繼續協助領導台中市共同拚經濟，讓台灣經濟更好。

盧秀燕指出，金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，代表台中市政府重視「拚經濟」，更有「台灣經濟類奧斯卡獎」之稱，得到這個獎項非常、非常、非常困難，因為要經過「三關三審」，必須在3年之中至少2年在稅前、稅後都要賺錢，且最近1年內不能有累積虧損及退票紀錄，拿到這個獎項代表在工業經濟類是最傑出的企業，因此市府舉辦金手獎23年來，每年精挑嚴選，只選出411家冠軍得主。

▲盧秀燕指出，金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，代表台中市政府重視「拚經濟」，更有「台灣經濟類奧斯卡獎」之稱 。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年金手獎獲獎企業除工業製造業，建材業及食品業領域也表現亮眼，顯示出台中在各產業的創新能量，包括專門製造手工具之王「活動扳手」的伯鑫工具，或是「鋁門窗之光」一騏發興業，以及專營車輛的升降底盤部件的富荃工業，從商用卡車、巴士到吉普車、皮卡、全地形車、UTV，甚至農用拖拉機一應俱全，20家獲獎廠企業皆為國內行業的領導廠商，在各自領域皆有優異表現。

今年榮獲金手獎殊榮的企業共20家，分別為伯鑫工具股份有限公司、瑩信工業股份有限公司、共茂工業股份有限公司、小林機械廠股份有限公司、商景企業股份有限公司、鎂格納精密工業股份有限公司、三久建材工業股份有限公司、金展精密科技工業股份有限公司、富荃工業股份有限公司、元駿國際有限公司、潭佳精密科技股份有限公司、久隆機械工業有限公司、昌澤機械股份有限公司、偉益紙器工業股份有限公司、倡明電機有限公司、世裕精密股份有限公司、丰丹嚴選本舖股份有限公司、一騏發興業股份有限公司、鋐穎機械股份有限公司、良豐機械股份有限公司。