獨／聞到怪味後突竄火煙！工班師傅驚恐還原現場：根本沒時間反應

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午發生火警，奪走9條性命。對此，有幸運逃生的工人今(20日)重返現場，並心有餘悸的還原當時情景。其中一名工班工頭表示，當時是先聞到有怪味，很快就發現有煙向上竄，眾人才驚覺失火，並趕緊逃生，好在幸運逃出，他們也是事後才知道原來這麼嚴重。

▲全聯倉儲大火，工班驚恐還原現場。（圖／記者游瓊華攝）

據了解，當時在3樓工作的至少有3組工班，而其中一組幸運逃生的工班今返回現場想開回留在工地的車子，但因火調尚未結束，車子不能移出而因此作罷。

▲台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）

其中工班工頭接受媒體訪問時，心有餘悸的還原當時情景，他表示，當下先聞到有怪味，像是燒塑膠的味道，第一時間並未想太多，未料過沒多久，就看見有煙往上竄，且越燒越大，眾人才驚覺失火，互相呼喊後趕緊向外逃生，「真的是一下子而已，不小心就反應不過來」。

工頭表示，當下火煙竄得非常快，不到1、2分鐘就整間都是煙，好在師傅都跑得很快，才得以順利逃生，但事後看到新聞才知道原來這麼嚴重。另外，一名年輕師傅到現在還是驚魂未定，工頭見狀表示，後續會帶師傅去收驚，盼能盡快恢復平靜。