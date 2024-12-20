雲林縣獲度國家永續發展獎殊榮　獲獎數地方政府第一

▲縣長張麗善率環保局長張喬維、消防局長林文山等出席「113年度國家永續發展獎頒獎典禮」，接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府參加行政院國家永續發展委員會2024年國家永續發展獎評選，以「轉廢為能，垃圾全循環」及「以永續與淨零打造虛實整合的守護者聯盟」兩大專案與全國162個機關團體競逐，在政府機關類脫穎而出，一次榮獲兩獎，獲獎數為地方政府第一。

縣長張麗善19日率環保局長張喬維、消防局長林文山等出席「113年度國家永續發展獎頒獎典禮」，接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。對於此次獲得國家永續發展獎，張麗善縣長除分享得獎喜悅也將榮耀歸屬雲林鄉親，並表示這不僅是對縣府團隊過去努力的肯定，更是未來繼續深化各項創新政策與措施的強大動力。

雲林縣環境保護局以「轉廢為能，垃圾全循環」為主題，創新突破，積極推動循環經濟和垃圾自主處理，該專案在此次獲獎中脫穎而出。透過創建「零廢棄資源化系統 (ZWS)」與「全移動式垃圾機械分選產製 SRF 系統(MMT)」，將家戶垃圾中具適燃性之廢棄物轉製為「固體再生燃料(SRF)」，並成功與台塑石化合作，將其作為鍋爐燃料使用，替代傳統生煤，從而有效降低空氣污染與碳排放。

張麗善指出，環境保護局積極推動多項資源循環政策，涵蓋廚餘回收再利用、農漁業廢棄物處理與畜牧業能源循環等，並結合地方企業與居民協力合作，為雲林縣打造綠色永續的生活環境。這些措施不僅有效減少廢棄物排放，也大大提升了地方的資源再生能力，為創建綠色、永續的未來奠定了基礎。

雲林縣消防局「以永續與淨零打造虛實整合的守護者聯盟」專案，彰顯醫療與消防創新，也在113年度國家永續發展獎中獲獎，成為全國首個榮獲此獎項的消防機關。突破偏鄉醫療資源不足的困境，透過「院前守護者」與「六星共照」機制，成功縮短急救時間並顯著提升急性重症病患的存活率，顯示了地方政府在公共衛生與應急管理領域的卓越創新。

張麗善表示，消防局的創新模式也得到了各界的高度肯定，並成功拓展至國際，向索馬利蘭共和國輸出經驗，助力全球永續發展目標的實現。「以永續與淨零打造虛實整合的守護者聯盟」不僅提升了地方的應急管理能力，也成為全球永續發展示範案例。

▲雲林縣政府以「轉廢為能，垃圾全循環」及「以永續與淨零打造虛實整合的守護者聯盟」兩大專案與全國162個機關團體競逐，一次榮獲兩獎。（圖／記者王悉宇翻攝）