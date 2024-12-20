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全球智能電網先驅劉鎮欽院士　崑山科大禮聘擔任榮譽講座教授

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學今年積極網羅學界、業界名師蒞校授課，為學子提供與時俱進的學習資源，特禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士擔任榮譽講座教授，這是繼公信電子董事長暨聯電榮譽副董宣明智、台灣Panasonic集團前總經理林淵傳後，崑山科大再度延攬重量級人物擔任講座教授，大幅提升了工程學院的師資陣容。

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉鎮欽院士擁有美國加州柏克萊大學電機博士的學位，同時也是美國國家工程學院院士、IEEE Fellow（國際電機電子學會會士），並擔任美國維吉尼亞理工工大學講座教授，其研究專長為電力系統與人工智慧。他曾獲得美國國家科學基金會「總統年輕研究者獎」、IEEE電力與能源學會傑出的動力工程教育家獎等多項榮譽，其研究成果對全球電網的穩定與可靠運作貢獻卓著。

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，劉鎮欽院士的研究團隊在人工智慧與電網自動化領域享有盛名，其研發的技術大幅提升了大停電後的復電效率，並已成功應用於實際系統中，成為全球智能電網發展的先驅。未來，劉鎮欽院士將結合其豐富經驗，在崑山科大開設專題講座，並與師生進行深入交流，共同探討電力系統與人工智慧的最新發展趨勢。

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大校長李天祥表示：「劉鎮欽院士的加入，將為學校帶來全新的學術視野與實務經驗，有助於提升師生的研究能力，並促進產學合作。我們期待透過他的指導，能培育出更多具備國際視野與創新能力的電機工程人才。」　

▲崑山科技大學禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士，擔任榮譽講座教授。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學術副校長暨工程學院院長侯順雄教授提到：「劉鎮欽院士的加入，對於工程學院的發展具有重要意義，他在電力系統與人工智慧領域的卓越成就，將為本院師生帶來無窮的啟發。我們將全力支持劉鎮欽院士的研究工作，並積極整合校內資源，共同打造世界一流的智慧電網研究中心，相信在他的帶領下，工程學院將在學術研究與人才培育方面取得更加卓越的成就。」

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