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實踐永續與產業升級　崑山科大攜手法人、企業推動「跨國循環經濟中心」

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫，將整合產學界及跨國資源，建立國際標竿合作模式，實現資源永續利用與產業升級。

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時，新晶投資控股、昌冠企業亦攜手捐贈校方500萬元，投入跨國人才培育與循環經濟相關研究發展，為產學合作樹立新典範。

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨著全球環境議題升溫，循環經濟與ESG已成為國際間政策與產業升級的核心方向。本次合作的核心目標是透過成立跨國循環經濟中心，推動資源循環技術的創新與應用，並透過崑山科大的學術能量，設立新型專班，培養循環經濟領域的專業人才。此計畫整合各方資源與專業，致力於循環經濟的發展、人才培育以及國際間的產學合作，響應全球永續發展與ESG（環境、社會與公司治理）潮流。

本次簽署典禮與會來賓包括亞太ESG行動聯盟理事長戴謙、執行長林君豪，新晶投資控股股份有限公司董事長資三德，昌冠企業有限公司副總經理蘇鈺驊，可威環境資源股份有限公司董事長魯台營，欣欣客運股份有限公司董事長范大維，環境與發展基金會董事長張豐藤，國家中山科學研究院副院長羅意中，漢翔航空工業股份有限公司執行長王紹華，循環經濟中心召集人張祖恩、邱家守，執行長陳奕亘等重量級嘉賓共襄盛舉。

崑山科大行政副校長兼永續長鐘俊顏表示：「學校作為教育創新與產學合作的開創實踐者，將整合產學資源，共創價值，推動循環經濟與ESG策略。我們期望深化台灣與馬來西亞的連結，除了響應「教育部新型專班」人才培育外，亦將科技成果轉化為具體影響力，推動循環經濟與永續發展的全球願景。」

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

亞太ESG行動聯盟理事長戴謙指出，跨國合作是實現永續目標的關鍵，透過這個平台，結合產業與學術界專業，將推動亞洲在循環經濟上的突破，促進學術與產業的交流，打造綠色未來。

可威環境資源股份有限公司董事長魯台營強調，資源回收技術與人才培育是循環經濟的基石，本次合作結合崑山科技大學與各方專業力量，從技術研發到產業應用，將實現資源循環再生的價值鏈，並為下一代創造更綠色、更永續的未來。

資源循環產業推動協會理事長暨循環經濟中心召集人張祖恩表示，透過技術研究與應用，將注入綠色經濟新動能，打造綠色商業模式。此次合作不僅促進技術商業化，更將在國際市場推廣綠色技術，成為亞洲地區循環經濟合作的標竿。

▲崑山科技大學、亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股公司與昌冠企業公司，28日共同簽署合作備忘錄，宣布將聯手推動「台灣及馬來西亞推動新型專班暨產學合作成立循環經濟中心」計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次備忘錄的簽署標誌著各方在循環經濟與ESG永續發展邁出重要一步。崑山科技大學將持續深化國際化與跨域合作，攜手夥伴共同實現可持續發展的願景，為全球綠色經濟做出貢獻。

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關鍵字：

崑山科大循環經濟

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