2024世界綠色大學評比　崑山科大排名大躍進中部以南唯一入榜私科

▲世界綠色大學評比公布本年度最新排名，崑山科技大學連續3年參與世界綠色大學評比屢創佳績，全球總排名在今年度大躍進，來到了314名(前21%)，更是中部以南唯一私立科大進入排名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界綠色大學評比(UI Green Metric World University Rankings)於12月13日公布本年度最新排名，崑山科技大學連續3年參與世界綠色大學評比屢創佳績，全球總排名在今年度大躍進，來到了314名(前21%)，更是中部以南唯一私立科大進入排名，展現在永續發展與綠色科技領域卓越表現。

世界綠色大學評比今年共有95個國家、1477所大學參加，台灣共計有30所學校入榜，崑山科大自2022年起參與世界綠色大學評比，自第一年的406名(前38%)、2023年提升到356名(前30%)，今年持續躍進到314名(前21%)，相當不容易。該校將淨零排放與SDGs融入中長期校務發展及課程規劃，持續推動校園永續政策，並完成校園環保與永續發展的基礎資料調查分析。112年完成永續報告書、認證與揭露，113年進行校園溫室氣體盤查及減碳分析，支持綠色校園與環境永續發展且執行減碳成效卓越。

這些努力使得崑山科大在世界綠色大學評比中的「基礎建設」、「能源與氣候變遷」、「水資源」、「廢棄物處理」、「交通運輸」及「教育」六大指標皆有顯著提升。2024年排名的躍升，不僅是對學校推動綠色科技與校園永續不遺餘力的肯定，也彰顯了其在國際舞台上的影響力。

以技術創新與實際成效來說，崑山科大在節能減碳方面採取了多項具體措施，包括發展「中水回收與水質淨化技術」，每年回收約40000噸中水，並有效降低淨化每噸中水的耗電量至0.315kWh，減少12.5%的能源消耗。此外，該校自2015年起導入智慧型電力監控系統，並推動低耗能設備，如冰水主機、冷卻水塔、LED燈與熱泵等，大幅降低能源使用，2021年相較基期節電達221萬度，減少碳排放1123公噸。

2022年起辦理SGS 專班輔導考證，崑山科大總計33位教師取得ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準主導查證員、11位教師取得ISO 14067 2018 碳足跡標準主導查證員專業證照，與台灣專案管理學會(TPMA)合作輔導20位師生取得「ESG專案管理師」證照，該校更特別成立ESG輔導服務小組，助企業減碳邁向永續。

崑山科大積極推動永續發展教育，以112學年為例，該校提供了總計736門與永續發展主題相關的課程，占全校課程的28.08%，共有18,856名學生人次選修永續發展相關課程，培育淨零綠領人才。在推動永續發展的同時，也積極投身綠色教育與社會公益活動。例如，學校與財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「大學永續發展倡議書」，並深耕校園與地方的綠色教育宣導活動，透過「綠色永續市集」計畫攜手30家攤商共同響應環保倡議。此外，校內師生亦致力於綠能科技的研發與應用，強調環境與經濟共好的理念。

李天祥校長表示，校方挹注高教深耕計畫與獎勵補助私立技專校院整體發展經費於善盡社會責任面向，105至112年共投入約3,620萬元於教學創新支持、永續課程與激勵機制落實。此外，校方的綠能技術不僅應用於校內，也推廣至社會產業，協助企業進行溫室氣體盤查及減碳輔導，響應政府政策，為社會創造更大價值。此次排名的提升是全體教職員生共同努力的成果，也是校方持續精進、追求卓越的最佳證明，他感謝團隊的努力，並承諾未來將繼續以實際行動履行對環境的承諾，為淨零永續發展樹立典範。

行政副校長暨永續長鐘俊顏提到，崑山科大在2024年第五屆《遠見》USR大學社會責任獎中，連續三年榮獲「生態共好組」楷模獎，是中部以南唯一獲得首獎的私立科大。此外，台灣企業永續學院主辦的永續綜合績效類－台灣永續典範大學獎，校方於本年度又奪下台灣永續大學獎之「環境管理領袖獎」、「永續發展教育領袖獎」、「氣候領袖獎」、「台灣永續大學績優獎」及「永續報告書－銀級」等五大殊榮，足見該校在綠色永續的努力與成效。