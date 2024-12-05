崑山科大創意研發皆獲專利　IIIC國際創新發明賽奪3金2銀

▲「2024第15屆IIIC國際創新發明競賽」，崑山科技大學深作品奪下3金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦的「2024第15屆IIIC國際創新發明競賽」，崑山科技大學以「自走式紫外線殺菌設備」、「熱對流發電裝置」、「滅火調度控制系統及自動化滅火系統」、「應用於聚合材料製品之摩擦攪拌鑽孔方法」及「具緊急照明功能之地震警示裝置」等作品奪下3金2銀。

本屆競賽共有來自台灣、日本、馬來西亞、中國、美國、泰國、新加坡等12個國家發明人參與，總參賽件數為447件，競爭激烈。崑山科技大學行政副校長暨電腦與遊戲發展科學學士學位學程鐘俊顏教授、研發長暨機械工程系江智偉教授、機械與能源工程研究所博二生賴榮彬的作品「自走式紫外線殺菌設備」拿下金牌，該作品將智慧型自走式車載與遠端控制的紫外線殺菌技術結合在一起，使其能夠巡視和定位，無需人工操控及推移，不僅能藉由影像辨識預設的生物，也能記憶預設的生物於空間地圖中頻繁活動的時段，來降低自走式紫外線殺菌設備與預設的生物接近的時程長度。該作品在疫情期間協助校方消毒學習場域，實用性極高，獲得金牌實至名歸。

同樣由電遊學程鐘俊顏教授所指導，帶領機能博二生張登富、賴榮彬的作品「滅火調度控制系統及自動化滅火系統」同樣奪金，這項發明的目的在於提供一個指揮和控制系統，以及自動化指揮系統，能夠有效管理多火源及各種火災情境下的消防作業。通過整合火災位置、火勢規模及風險指數等信息，幫助救援隊伍掌握關鍵的應對時間。此外，系統會動態調整噴灑操作，實施管理資源並控制系統，從而實現最快的消防反映，降低救援物資成本，在工廠或倉儲環境中達到高效的滅火效果。

教務長暨先進應用材料工程系謝明君教授、機械系翟大鈞助理教授與四年級高士傑、陳東霖、莊庭侑的作品「熱對流發電裝置」，結合市面上之排熱球與「軸向磁通永磁無鐵芯交流發電裝置」，由於發電裝置裝設於通風器下方邊緣，既不會阻礙各種氣流對流，亦不需靠摩擦帶動轉子，同時取消齒輪箱的設置由發電機的葉片直接驅動，在環境中只要在自然熱對流或風力趨動時，即可輕易發電，獲得金牌實至名歸。謝明君教授所指導的另一項作品「具緊急照明功能之地震警示裝置」則獲銀牌。

此外，智慧機器人工程系劉鑑德助理教授、機械工程系張育斌教授及機械系畢業生沈宏恩和碩一生郭威良，共同開發一套「應用於聚合材料製品之摩擦攪拌鑽孔」技術，其能在3D列印薄殼下方與填充結構之間建立可以緊固螺絲的孔，此技術能克服列印製品無法進行增加或修改孔而棄置的問題，避免重新印製元件所產生的費時與能耗，與耗材等，因此獲得銀牌獎。

崑大李天祥校長表示，校方鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其發明都已經獲得專利。在競賽的過程中，可培養學生創新能力、創意思維、創業精神，並在提出創意的同時，學習將想法化為實際行動，瞭解如何考量現實環境 與條件，將創意化為具體的執行計劃，激發學生無限的潛能與增廣視野。