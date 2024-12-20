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詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽　打造台灣選手逐夢舞台

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明（21）日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽，今日召開記者會宣傳拳王賽的亮點比賽與參賽選手，並向社會各界傳遞拳擊選手與教練的辛勤付出，激勵更多有志者投身拳擊運動，共同打造職業拳擊舞台。

今日記者會於斗六市詹氏拳館舉行，邀請來自清華大學與台灣體育大學的教練李佳芬與王中原，帶領主賽選手現任國手劉丞恩（阿美族）與前任國手黃仕杰出席。現場也將有贊助商新玉山環保餐具、伍益五金有限公司，以及地方政要林岳璋縣議員和縣拳擊委員會主委張維心列席支持。

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲蠅量級WOOMANFITNESS謝佳芳小蠻牛對戰TMMA張宜盈。（圖／記者王悉宇翻攝）

詹氏拳館館長詹慶雲表示，自己曾因左訓退伍後未能赴韓國實現職業拳擊夢，為此決心籌辦本土的非正式職業拳王賽，希望為台灣拳擊選手提供逐夢的舞台。今年適逢台灣拳擊代表隊在巴黎奧運會上創下輝煌佳績，林郁婷奪得女子金牌，陳念琴與吳思儀亦勇奪銅牌，寫下台灣拳擊歷史新頁，這更加堅定了他推動職業拳擊發展的信念。

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲壓軸主賽安排於晚間7時50分，將由75公斤級全運會冠軍黃仕杰越級挑戰81公斤級全大運冠軍劉丞恩，（圖／記者王悉宇翻攝）

詹慶雲指出，拳王賽將於12月21日舉行，精彩賽事從下午3點的社會組比賽揭開序幕，共11場賽事輪番登場；菁英組比賽則於晚間6時30分開始，4場精采對決緊湊進行；最終職業賽於晚間7時10分登場，壓軸主賽安排於晚間7時50分，將由75公斤級全運會冠軍黃仕杰越級挑戰81公斤級全大運冠軍劉丞恩，這場激戰勢必掀起全場高潮。

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

副賽同樣不容錯過，將由前全國散打冠軍及泰拳五連霸高奕緯（排灣族），對上榮獲泰拳8連霸及散打全運會銀牌的陳禹希，雙方實力相當。詹慶雲表示，透過不斷舉辦高水平的拳擊比賽，台灣拳擊運動能夠蓬勃發展，不僅吸引更多觀眾與支持，也能為競技運動產業注入更多活力與機會。

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲為推動台灣職業拳擊運動發展與增進競技運動產業活力，詹氏拳館明日將舉行第3屆詹氏盃台灣拳王金腰帶獎金爭霸賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

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