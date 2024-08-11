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林郁婷不畏性別紛擾摘金　媽媽：想給她一個大大的擁抱

記者楊惠琪／台北報導

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，為中華隊搶下本屆第2金，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌。林郁婷出身新北市鶯歌區，今天一早地方總動員，在區長曾明華的帶領下，到林郁婷家中放鞭炮、貼紅榜，祝賀林郁婷為台灣爭光。林郁婷媽媽說，女兒這一戰辛苦了，最想給她一個大大的擁抱。

▲林郁婷奪牌，鶯歌區公所和母校舉辦慶祝活動。（圖／鶯歌工商提供）

▲鶯歌工商校長顏龍源送花給林郁婷媽媽。（圖／鶯歌工商提供）

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林媽媽今天凌晨熬夜觀賽，一早仍精神奕奕接受媒體聯訪，她說，賴清德總統在第一時間就打電話道賀，恭喜女兒拿到金牌，稱讚郁婷很了不起，全台灣都以她為榮。

林媽媽說，女兒努力了15年終於在奧運殿堂奪金，她其實感動得說不出話來，想到賽事期間女兒承受的龐大壓力，等女兒回到台灣，要給她一個大大的擁抱。但林媽媽也說，女兒的個性向來堅強，就算內心難過或流淚，也會很快收拾心情準備上場，也謝謝全台灣人民當郁婷的後盾。

針對林郁婷奪金後，幫波蘭小將塞雷梅塔整理衣服的舉動，林媽媽說，郁婷就是這種個性，有一點打抱不平，也會主動幫助別人，會幫助學弟妹。

鶯歌區公所稍後也將到林郁婷的母校鶯歌工商，與學校校長、教練和學弟妹舉辦奪牌慶祝活動。

▲林郁婷奪牌，鶯歌區公所和母校舉辦慶祝活動。（圖／鶯歌工商提供）

▲▼鶯歌區公所和地方居民到林郁婷家門前放鞭炮祝賀奪金。（圖／鶯歌工商提供）

▲林郁婷奪牌，鶯歌區公所和母校舉辦慶祝活動。（圖／鶯歌工商提供）

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