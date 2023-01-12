偷東西「偷到拳王家」　2屁孩慘被衝刺追殺！嚇爆逃命畫面曝光

Casey doing what anyone man would do, This is how to deal with lowlife rats that try to break into your house, not how Casey Caswell wanted to start his early Sunday morning no doubt 由 Demsey McKean 發佈於 2023年1月7日 星期六

記者吳美依／綜合報導

澳洲2名少年戴著口罩、身穿連帽外套，鬼鬼祟祟地在某社區住家車道上徘徊，正在鎖定行竊目標，未料即將下手時，卻被突然跳出來的屋主大吼辱罵、持球棒追趕，嚇得轉身落荒而逃，狼狽身影也被門口監視器拍下。原來，這位屋主正是前澳洲冠軍、英籍職業拳擊手卡斯威爾（Casey Caswell）。

1月8日凌晨，卡斯威爾位於黃金海岸的家門口出現2名陌生少年，他注意到對方行跡詭異後，還來不及穿起上衣，就抓著球棒追出去，準備對付這2個傢伙，甚至怒吼「來吧你們這些小混蛋！」不過嫌犯設法毫髮無傷地逃離。

▲卡斯威爾上裸「追殺」竊賊 。（圖／翻攝臉書Demsey McKean）



卡斯威爾的好友麥克基恩（Demsey McKean）把2段監視器畫面上傳至臉書，並且宣稱換作任何男人都會這麼做，「毫無疑問，他也不想這樣展開周日早晨…醒來就看見2個小偷在他的車子和前院徘迴，準備跳過柵欄。所以他跑過去並且一路追趕。我朋友是職業拳擊手及澳洲冠軍，他們選錯地方撒野了。」

麥基恩還說，當天凌晨3時左右，附近鄰居的監視器就拍到這對竊賊身影，其中一人看起來比另一人更年長，而且當時還帶著一把刀，令他意外的是，這已經是當地「比較高級」的社區了。