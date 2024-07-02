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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈文程、滅火器開戰！　7／20總統府音樂會為奧運應援

記者呂晏慈／台北報導

2024巴黎奧運即將到來，今年台灣拳擊項目有6名選手拿下參賽資格，創下隊史紀錄。2024總統府音樂會宣傳影片今（2日）上線，影片特以拳擊為主題切入，邀請唱響多首百萬金曲的雙金歌王沈文程、金曲樂團滅火器吉他手鄭宇辰、風格獨特的知名體育主播徐展元及副總統蕭美琴一同入鏡，邀請全民在7月20日晚上7點到兩廳院藝文廣場參與總統府音樂會，為即將出發巴黎的台灣好手應援。

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

▲總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供，下圖同）

影片以徐展元的招牌熱血轉播聲開場，鏡頭帶到沈文程與鄭宇辰摩拳擦掌、激烈熱身，兩人在拳擊擂台上一躍而起準備爭奪麥克風，搶先為總統府音樂會開唱，最後由副總統蕭美琴搶下麥克風，邀請全民一同期待即將到來的音樂會。快節奏、趣味的影片風格，以運動呼應音樂演出，用音樂為奧運選手加油，帶出今年總統府音樂會將首度以奧運為主題舉行。

由總統府主辦，文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會——自由之力」，邀請將近30組藝人與表演團體跨界共演。文總秘書長李厚慶表示，宣傳影片上線也同時解鎖本次音樂會的第二波卡司，包含主持人徐展元、Sandra、被譽為「台灣人民樂團」的滅火器、雙金歌王沈文程。而三金男歌手乱彈阿翔、跨足主持廣播音樂的三棲藝人邵大倫，也將分別與沈文程同台演出，用他們的嗓音帶給現場滿滿熱血與力量。

李厚慶說明，呼應本次「奧運主題音樂會」，主持人部分由體育主播徐展元搭配電音團主唱出身的Sandra非常適合，且徐展元出身美濃客家，精通客語；Sandra則是知名的雙語主持人、英語教師，多語言聲道的主持團隊，相信能夠為這場多元的文化活動帶來流暢的節奏與效果。

文化總會說明，「2024總統府音樂會－自由之力」將於7月20日晚上7點於兩廳院藝文廣場舉行，免費入場。目前已解鎖卡司包含：主持人徐展元、主持人Sandra、NSYO國家青年交響樂團、指揮楊智欽、瑞星韻律體操協會、黃柏翰 Huang Po Han、桑布伊、舞炯恩、Salaw舞團、乱彈阿翔、邵大倫、沈文程、陳明章＆福爾摩沙淡水走唱團、許景淳、Vuize王鍾惟、龔德Kung Ta、黃子軒與山平快、春麵樂隊、阿跨面、FORMOSA CREW、陳錫煌傳統掌中劇團、金光布袋戲、鄭宜農、潘麗麗、滅火器，未來將公布更多卡司，請鎖定文總官方社群。

活動將於電視及網路平台全程直播，包含「電視／MOD」華視主頻道、TaiwanPlus、中華電信MOD；「YouTube」總統府、文化總會、TaiwanPlus、三立LIVE新聞；「網路」總統府官網、Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、SETN三立新聞網、愛樂電台官網；「廣播」國立教育廣播電台、中央廣播電台。

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

▲▼總統府音樂會第二波卡司名單出爐。（圖／文化總會提供）

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