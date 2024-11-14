全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！　可愛律動…網大讚：太全方位了

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋12日參加上海百度世界大會時，在後台休息室與好搭檔陳芋汐，攜手吉祥物熊，一起跳近期的洗腦破億神曲《APT.》。全紅嬋隨著音樂節奏擺動，加上歌曲的招牌揮手動作，讓網友直呼，「全紅嬋的『全』是指全方位啊！太可愛了！」

據《新京報》報導，中國跳水雙子星全紅嬋、陳芋汐12日受邀至百度世界大會。兩人在後台休息室，與穿著吉祥物布偶裝的工作人員，玩得不亦樂乎。三人一聽到《APT.》的音樂，不自覺便一起跳了起來，全紅嬋更是沉浸在節奏中，相當享受。

▲ 全紅嬋跳〈APT.〉。（圖／翻攝自微博）

「嬋汐組合」此次受邀百度活動，主要是上台與觀眾分享使用百度AI的感想。全紅嬋表示，「巴黎奧運後，我也胖了，做動作感覺和之前不一樣了，這套系統多角度還原動作，每一跳結束後，都會做對比，幫我做動作做的更好，真是太全面了！」

全紅嬋在大會表演上，也與Breaking舞者一同合作，展現靈活的律動感，坐在台下的樊振東開心地高舉著手機，幫她記錄一切，多次展現跳舞樣貌的全紅嬋，讓粉絲又驚又喜。

相關舞蹈影片引起網友熱議，「連APT都跟上了，全妹真的是5G衝浪（上網）」、「真的太有天賦了」、「世界冠軍的身體協調能力質疑不了一點，嬋寶真的太全面了」、「全紅嬋的身體協調能力，讓我好生羨慕」、「沒想到全紅嬋學得這麼快，太牛了」、「不只舞蹈天分，還有很多搞笑天賦在，真可愛呀」。

《APT.》由火星人布魯諾(Bruno Mars)及BLACKPINK成員ROSÉ合作打造出的神曲，10月18日上架YouTube至今，已突破3億點閱率，洗腦的節奏瘋迷全球。