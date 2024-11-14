全紅嬋展開減重訓練！　她坦言：有時「不喜歡被叫天才」

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋先前因假期未飲控，導致收假後，整個人圓潤了不少。《央視新聞》近日公開一段，全紅嬋正在進行減重訓練的採訪。全紅嬋表示，目前自己的首要任務就是減重，「我太重了，碰到跳網的時候，都覺得自己彈不太起來了。」

▲ 全紅嬋談減重。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，全紅嬋面對主持人稱呼自己為「天才」時，謙虛說道，「一般採訪時，大家都這麼說我，我有時喜歡，有時不喜歡，這種走到哪，都有很多人關注你的生活、打擾你的生活，就很不自在。」

主持人問道，「這種年少成名對妳來說，是種鼓勵呢？還是壓力？」全紅嬋回答，「我不知道，但是很開心的。」

▲ 全紅嬋笑稱，放假時應該吃更多。（圖／翻攝自微博，上同）

剛經歷完「發育期」困難的全紅嬋，也體認到自己的身體，已無法再像東京奧運時，那麼輕盈。她對於假期間「開吃」一事笑著表示，怕自己在訓練期間，因為飲控，所以不能吃自己想吃的東西，所以才在假期間，都吃過一遍，「因為有時候會覺得，放假時都吃過了，就不會特別想去吃，結果回來減肥的時候，就恨自己放假時，怎麼沒吃更多。」

▲14歲的全紅嬋奪得東京奧運的跳水金牌。（圖／路透）

全紅嬋還在採訪間偷偷暗指，好友東哥（樊振東）要記得請她吃叉燒肉，幽默逗趣的一面，令主持人難掩笑意。

▲ 全紅嬋展現與桌球球王樊振東的好交情。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋也表示，有時還是會去看別人對自己的評價，「有些評論真的是挺造謠的，我最不喜歡別，拿我去跟其他人比吧，我想要做自己，不光是我快樂，也要能帶給別人快樂。」她也強調，不喜歡別人期許自己長大成什麼樣子，「我覺得開心做自己挺好的。」

對於自己已成為世界冠軍，是否會輸不起的問題，全紅嬋坦然回應，「沒必要，輸了就輸了，後輩們往後能力上來了，更厲害了，就會取代我們，坐上這個位子。」

▲▼全紅嬋在巴黎奧運奪下2金。（圖／路透）

最後主持人問道，「妳都已經拿滿冠軍了，會不會沒目標？」全紅嬋笑著回答，「只要還是在役選手，還是有目標，我的目標就是，一直做好自己，別人就會誇『這小姑娘不錯呀』！」