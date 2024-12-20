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曾說不知「鐵鍊八孩女」　前豐縣書記受賄、濫權判刑12年

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲徐州豐縣「鐵鍊八孩女」事件震驚全球。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇徐州豐縣2022年爆出「鐵鍊八孩女」事件，震驚全球，時任豐縣縣委書記的婁海在受訪時稱「不知此事」，受到大量批評，並很快被撤職調查。江蘇省淮安市中級人民法院18日宣判，婁海因受賄罪、濫用職權罪被判刑12年。

法院審理指出，2012年5月至2022年2月，婁海利用擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記，豐縣縣長、縣委書記等職務上的便利及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關公司和個人在工程承攬、居間介紹項目、違章建築處罰、變更查封保全的財產、提高安置房回購價格等事項上提供幫助，非法收受他人所送錢款共計1429萬元人民幣，其中1029萬元未實際取得。

▼江蘇徐州豐縣前縣委書記婁海。（圖／翻攝微博）

▲▼江蘇徐州豐縣前縣委書記婁海。（圖／翻攝微博）

2016年底至2018年，婁海在擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記，豐縣縣長兼豐縣經濟開發區黨工委書記、管委會主任期間濫用職權，造成國有資產損失共計1.47億元。

淮安市中級人民法院認為，婁海的行為已構成受賄罪、濫用職權罪。鋻於婁海到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，部分受賄犯罪未遂，認罪認罰，受賄贓款已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。

豐縣「鐵鍊八孩女」事件於2022年1月曝光，震驚全球之餘，也令中國大陸的人口販運亂象受到重視。

時任豐縣縣委書記的婁海當時接受媒體訪問時表示，「之前不知曉此事件，作為地方主官我感到很愧疚，這種愧疚將伴隨我的下半生。」婁海也在事發後一個月被撤職接受調查，成為事件中被追究的最高層級官員。

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