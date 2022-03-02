陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

記者鄭思楠／綜合報導

「女人像狗一樣拴著，暴產8子⋯⋯。」近日，江蘇省徐州市豐縣8孩案，以非常不幸的方式揭開大陸社會存在多年的婦女拐賣問題。沒想到，近日陝西又爆出一起「鐵籠女」事件。陝西省一名直播主自爆，他囚禁「撿來的妻子」十餘年，還曾以3萬元（約新台幣13萬）賣掉女兒，「但我家親屬是佳縣的領導。」

據網友爆料，青海一名叫王國紅的女大學生，2009年去上課路上突然失蹤，至今下落不明，2020年，有網友在陜西榆林發現一女子，疑似是失蹤的王國紅。

▲大陸再曝光陝西鐵籠女事件。（圖／翻攝自極目新聞）

3月1日，陜西榆林公安發布通報表示，網傳陜西佳縣曝出「鐵籠女」，疑似失蹤13年失聯大學生王國紅，悲慘遭遇堪比江蘇豐縣的「鐵鏈女」，榆林市高度重視，立即成立由榆林市公安局牽頭，相關部門參與的聯合調查組進行調查。目前，調查工作正在進行。

網友所稱「鐵籠女」事件源自某影音平台帳號「我是李奇峰」的直播內容。近兩年，陝西省榆林市佳縣的李姓男子一直在該帳號上直播個人及家庭生活。

直播中，李男透露，妻子小雨是他在2009年撿來的，剛撿回來的時候，他把小雨綁在凳子上三天三夜。並且，該主播家里有一個鐵籠，用處是帶著小雨出門時，怕她逃跑安裝的。平時，小雨如果受到驚嚇，也會不自覺地跑到鐵籠里。

李男曾在直播中親口講述，小雨為他生有一子一女，女兒生下後，被他以3萬元的價格賣給了鄰村。直播時，李男還展示了他托人給小雨上的戶口（戶籍），上面記載的出生日期是1975年5月5日，上戶口的時間在2019年5月。

▲警方通報。（圖／翻攝自極目新聞）

還有網友稱，李男在直播過程中展示過他的一輛帶有鐵籠子的三輪車，自稱小雨不聽話就將其關進去。另外，從相關影片中能看出，小雨精神異常，神志與正常人有很大差距。

3月1日下午，「我是李奇峰」帳號粉絲數有7.8萬，但該帳號已經被封禁，無法看到曆史影片。

針對「鐵籠女」事件，3月1日晚，榆林市公安局發布通告稱，該局已成立聯合調查組進行調查。另有網友稱，1日當天，李男在直播時疑被相關人員帶走。2日凌晨榆林市警方證實，李男確實已經被帶走調查。

▼鐵籠女疑似為10年前失蹤的女大生。（圖／翻攝自微博）