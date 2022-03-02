　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

記者鄭思楠／綜合報導

「女人像狗一樣拴著，暴產8子⋯⋯。」近日，江蘇省徐州市豐縣8孩案，以非常不幸的方式揭開大陸社會存在多年的婦女拐賣問題。沒想到，近日陝西又爆出一起「鐵籠女」事件。陝西省一名直播主自爆，他囚禁「撿來的妻子」十餘年，還曾以3萬元（約新台幣13萬）賣掉女兒，「但我家親屬是佳縣的領導。」

據網友爆料，青海一名叫王國紅的女大學生，2009年去上課路上突然失蹤，至今下落不明，2020年，有網友在陜西榆林發現一女子，疑似是失蹤的王國紅。

▲▼陝西鐵籠女。（圖／翻攝自極目新聞）

▲大陸再曝光陝西鐵籠女事件。（圖／翻攝自極目新聞）

3月1日，陜西榆林公安發布通報表示，網傳陜西佳縣曝出「鐵籠女」，疑似失蹤13年失聯大學生王國紅，悲慘遭遇堪比江蘇豐縣的「鐵鏈女」，榆林市高度重視，立即成立由榆林市公安局牽頭，相關部門參與的聯合調查組進行調查。目前，調查工作正在進行。

網友所稱「鐵籠女」事件源自某影音平台帳號「我是李奇峰」的直播內容。近兩年，陝西省榆林市佳縣的李姓男子一直在該帳號上直播個人及家庭生活。

直播中，李男透露，妻子小雨是他在2009年撿來的，剛撿回來的時候，他把小雨綁在凳子上三天三夜。並且，該主播家里有一個鐵籠，用處是帶著小雨出門時，怕她逃跑安裝的。平時，小雨如果受到驚嚇，也會不自覺地跑到鐵籠里。

李男曾在直播中親口講述，小雨為他生有一子一女，女兒生下後，被他以3萬元的價格賣給了鄰村。直播時，李男還展示了他托人給小雨上的戶口（戶籍），上面記載的出生日期是1975年5月5日，上戶口的時間在2019年5月。

▲▼陝西鐵籠女。（圖／翻攝自極目新聞）

▲警方通報。（圖／翻攝自極目新聞）

還有網友稱，李男在直播過程中展示過他的一輛帶有鐵籠子的三輪車，自稱小雨不聽話就將其關進去。另外，從相關影片中能看出，小雨精神異常，神志與正常人有很大差距。

3月1日下午，「我是李奇峰」帳號粉絲數有7.8萬，但該帳號已經被封禁，無法看到曆史影片。

針對「鐵籠女」事件，3月1日晚，榆林市公安局發布通告稱，該局已成立聯合調查組進行調查。另有網友稱，1日當天，李男在直播時疑被相關人員帶走。2日凌晨榆林市警方證實，李男確實已經被帶走調查。

▼鐵籠女疑似為10年前失蹤的女大生。（圖／翻攝自微博）

▲鐵籠女疑似為10年前失蹤的女大生。（圖／翻攝自微博）

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了
普丁最新露面照片曝光！　「霸氣全沒」眼神死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

蔡崇信好意讓球隊搭私人包機　遭WNBA重罰1400萬

ELEVEN直播官辦熱身賽　8日自辦龍象大戰先登場

大陸熱門新聞

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

陸網紅囚禁鐵籠女13年！疑擄走女大生當性奴

陸外交部：台灣不關日本的事

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

陸兩會涉台報吿軟硬兩手

陸GDP「潛在增速5.5%」

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

拜登代表團訪台「安撫或提醒？」

港急診室淪停屍間！港府月薪11萬徵陸照護員

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

直擊！加國駐華使館高掛烏克蘭國旗

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

更多熱門

相關新聞

徐州8孩案　疑似民兵也參與駐守事發村落

徐州8孩案　疑似民兵也參與駐守事發村落

徐州八孩案發展至今，官方維穩力道在各方面同步加強。綜合各方資訊顯示，事發的江蘇豐縣董集村不但被鐵皮包圍，豐縣人民武裝部更派出穿著軍大衣的疑似民兵駐守村口，乍看之下有如軍管。

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

徐州八孩母不是唯一！　同村「吊死鬼」更慘

徐州八孩母不是唯一！　同村「吊死鬼」更慘

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

辣媽淪性奴被20男硬上　遭凌虐後竟被丟包等死

辣媽淪性奴被20男硬上　遭凌虐後竟被丟包等死

關鍵字：

徐州陝西鐵籠女豐縣拐賣

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面