新娘慘遭眾人「壓床上強吻」苦忍蹂躪畫面曝！男賓客辯：這是風俗

記者鄭思楠／綜合報導

去年1月底發生「徐州八孩母親」事件的江蘇省徐州市豐縣，9日再被曝光一起恐怖「荒淫婚鬧」，引發全網炮轟。據貴州廣播電視臺「百姓關注」影片報導，2月9日12時許，江蘇省徐州市豐縣一對新人舉辦婚禮，新娘竟慘遭親朋好友撲倒強吻猥褻，事後這些「男親友」還反嗆「是風俗」。

影片顯示，一白衣男子推倒紅衣新娘強吻，周圍竟還有聲音起哄喊「一口兩口三口」，新娘有意閃躲。另一男子也上前強吻該新娘，用手拍打她屁股猥褻。

事後，「男親友」陳先生竟稱，就是鬧喜，親一下新娘的臉摸一下她的屁股，其本人和家人都不會反對，都是祖輩傳下來的風俗，「就是鬧喜，就親一下摸一下屁股，新娘肯定不反對，家人也不會反對，開心嘛！都是祖輩流傳下來的不都這樣！」

▲江蘇豐縣一新娘被多名男性親友強吻摸屁股。（圖／翻攝自影片）

陳先生強辯，摸一下新娘的屁股3年不生病，鬧完新娘也會鬧新郎，晚上繼續喝酒，「摸一下新娘的腚3年不生病，這是風俗，屁股叫腚，晚上還繼續喝酒。」

影片曝光後，網友一面倒怒斥這種行為就是猥褻，「這是什麼爛風俗！明擺著揩油」、「原來是豐縣，什麼都不奇怪」、「呵，豐縣，怎麼不採訪新娘本人，看她樂意不」、「原來這地方管公然猥褻叫風俗」、「祖輩都是猥褻犯系列」、「本來覺得很魔幻，但一看在這個縣，就不覺得魔幻了，只想歎氣，唉」。​