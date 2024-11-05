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陸23歲女「遭囚5年」精神失常！還被性侵產下1女　兇手妻全知情

▲▼陸23歲女張玲（化名）「遭囚5年」精神失常。（圖／翻攝自微博）

▲陸23歲女張玲（化名）遭囚5年導致精神失常。（圖／翻攝自微博）

記者張方瑀／綜合報導

繼2022年江蘇「豐縣鐵鏈女」事件後，中國社會再現女性遭長期禁錮及虐待的慘案。湖南常德一名女子張玲（化名）於2010年大學畢業後，因家庭糾紛選擇離家出走，並與男友介紹「人脈很廣」的50歲男子鍾鵬（化名）見面。然而，張玲遭鍾鵬囚禁在湖南桃源縣家中的小房間裡近五年，期間不斷遭受性侵與虐待，致使其精神狀態嚴重失常。

根據《香港01》報導，鍾鵬在囚禁張玲的第一晚即對其施暴，之後更持續以每周一次的頻率進行侵犯。張玲所在的小房間環境極差，惡臭難聞，還會出現蜈蚣和老鼠，甚至在她於2010年底被性侵懷孕產下一名女兒後，鍾鵬仍以「生下兒子」才放人威脅。

令人震驚的是，鍾鵬的妻子及女兒皆知情，但並未阻止此暴行，反而配合鍾鵬對張玲進行監視。在長期被囚禁與施虐下，張玲幾乎喪失正常行動能力，且精神狀態日益惡化。

報導指出，直至2014年，鍾鵬的女婿發現被囚禁的張玲後，鍾鵬擔心事跡敗露，遂將她轉移至桃源縣熱市鎮一名老婦家中。

該名老婦出於憐憫，將張玲留在家中照顧，並幫助她重新適應生活。張玲2018年在老婦幫助下與其兒子結婚，並育有一子。然而，張玲仍因精神創傷及對鍾鵬的恐懼，未敢向警方求助。

直至2024年，張玲為其子辦理戶籍登記時，警方偶然發現她曾被列為失蹤人口，便安排她與家人團聚，案件得以曝光。隨後，湖南桃源縣法院於10月判決鍾鵬犯強姦罪，判處其15年有期徒刑；鍾鵬的妻子與女兒則因案件超過追訴期，未被起訴。

當地婦女協會正積極協助現年37歲的張玲適應社會生活，並為其女兒提供心理輔導，以便幫助母女兩人重建正常生活。

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